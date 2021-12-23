С 2022 года Китай снизит импортные таможенные пошлины на сыры и сыворотку

Эта мера носит временный характер Т. Кулистикова

С 1 января 2022 года Китай планирует снизить импортные таможенные пошлины на 954 товара. Такие данные следуют из Плана корректировок таможенных пошлин, опубликованного в уведомлении №18 (2021) Комитета по таможенным пошлинам при Госсовете КНР. Снижение ввозных таможенных пошлин, в том числе, коснется заменителей цельного молока, сухой сыворотки и многих видов сыров, сообщило агентство Milknews.



Министерство финансов Китая отметило, что на 2022 год вводятся временные ставки импортных таможенных пошлин на меньшем уровне, чем тарифы режима наибольшего благоприятствования (РНБ). Корректировки вводятся, чтобы облегчить финансовое обременение населения, повысить доступность некоторых импортных лекарств и медицинских товаров, а также продуктов питания и товаров широкого потребления, стимулирования зеленого низкоуглеродного развития.



В то же время с 1 января отменяются ранее введенные временно пониженные импортные пошлины на такие зарубежные товары, как комплектующие для аккумуляторов, желатин, свинина и др. В их отношении будут действовать более высокие таможенные тарифы РНБ.



Россия в торговле с Китаем пользуется режимом наибольшего благоприятствования, отмечает Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»). Согласно опубликованному документу, Китай в 2022 году временно снизит на 30-70% пошлины на сухую сыворотку и различные виды сыров — в том числе на товары российского происхождения. Также будут уменьшены тарифы на товары для кормления животных, в том числе заменители цельного молока, доступ которых с территории России сейчас активно обсуждается.



Союз поддерживает снижение пошлины на сухую сыворотку, с этой инициативой он выступал еще в марте 2021 года. «В 2021 году, по данным за девять месяцев, на Китай пришлось 8% общего российского экспорта этого продукта. Вместе с тем, надо помнить, что предложенная мера носит временный характер и призвана простимулировать выпуск в КНР собственных кормов для восстановления свиноводства и развития молочного животноводства, — цитирует Milknews «Союзмолоко». — Более того, параллельно со снижением пошлины для России и других стран, экспортирующих в режиме РНБ, КНР также обнуляет пошлины для Австралии и Новой Зеландии — не основных, но значимых в сравнении с Россией поставщиков сухой сыворотки в Китай».

