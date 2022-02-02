Россельхозбанк оценил долю отечественных сыров на рынке

Среднее потребление сыра достигло 6,6 кг на человека М. Стулов

75% потребляемого в России сыра — отечественного производства. При этом потенциал роста объемов выпуска и дальнейшего снижения импорта остается существенным, оценил Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка, сообщает ТАСС. Скорость его реализации зависит от распространения высокопродуктивных пород КРС, дальнейшего внедрения современных технологий производства, повышения квалификации специалистов и введения в строй инвестиционных проектов, считают аналитики.



Относительно 2014 года, когда было введено эмбарго на поставки продовольствия, в том числе сыра, из ряда стран, самообеспеченность сыром и сырными продуктами увеличилась на 13%, а относительно 2013 года — на 24%. Также, по расчетам аналитиков банка, растет потребление сыра: если в 2013 году оно составляло 5,8 кг на человека в год, то в 2020-м и 2021-м достигло 6,6 кг.



Растущий спрос примерно на четверть удовлетворяется поставками из-за рубежа, которые на протяжении последних пяти лет увеличиваются в среднем на 10% в год в натуральном выражении, оценил Россельхозбанк. В 2021-м объем импорта составил 301 тыс. т, основными поставщиками стали Белоруссия, Аргентина, Сербия, Швейцария, Казахстан.



После ввода ограничительных мер на поставку в Россию молочной продукции и сыров в августе 2014 года произошло перераспределение потоков импорта, изменился его состав, говорит гендиректор агрохолдинга «Степь» (в состав компании входит группа «Пир», которая специализируется на дистрибуции и производстве фасованных сыров) Андрей Недужко. Сейчас основной поставщик — Беларусь (до 2014-го — Германия), свое присутствие на российском рынке существенно нарастили производители из Латинской Америки. «В целом, сегодня рынок сбалансирован. В основном страны Латинской Америки поставляют группы сыров, производство которых в России пока недостаточно развито, — твердые выдержанные сыры («Пармезан») и сыры с голубой плесенью, — рассказал Недужко «Агроинвестору». — Беларусь активно работает с предложением континентальных и творожных сыров, моцареллы. В последнее время, по мере роста выпуска традиционных сортов («Российский», «Голландский») на отечественных мощностях, белорусские компании стали активнее производить и экспортировать в Россию сыры типа маасдам и т. д. ».



Ранее «Ведомости» подсчитали, что зависимость России от импортного сыра составляет 33%. По данным Росстата за январь-сентябрь 2021 года, доля импорта сыров в их товарных ресурсах составила 32,5%. За аналогичный период 2014 года она была на уровне 40,6%. Сеть ресторанов быстрого питания Burger King накануне попросила Минпромторг отменить эмбарго на импорт сыра из-за нехватки отечественной продукции. Спрос на продукцию, в составе которой есть сыр, возрос, при этом поставщики сети не могут его удовлетворить, писал ТАСС со ссылкой на сообщение компании.



Производство сыров за 11 месяцев прошлого года, согласно Росстату, составило 551 тыс. т — на 5,4% больше, чем годом ранее. По мнению Недужо, основным драйвером роста выпуска сыров могло бы стать продолжение государственной поддержки производства молока-сырья и расширение поддержки для организации высокоэффективных производств по переработке сыворотки.

