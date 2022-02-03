Российский рынок снеков вырос на 10,2%

На выбор молочной продукции для перекуса влияет тренд здорового питания Е. Разумный

Российский рынок снеков с декабря 2020 по ноябрь 2021-го вырос на 10,2% в денежном выражении. За предыдущие 12 месяцев он увеличился на 7,5%. Об этом рассказала руководитель группы по работе с ключевыми клиентами NielsenIQ Елена Шейнкман в ходе онлайн-конференции, организованной компанией Mondelez.



В количественном выражении продажи снеков выросли на 2,2% — это в среднем вдвое больше, чем динамика по всем продовольственным товарам, отметила эксперт. По ее словам, за последние два года, несмотря на пандемию, не фиксировалось каких-то провалов продаж в категории снекинга, она продолжает планомерно расти. Причем в России динамика выше, чем в 16 странах Европы — крупнейших потребителях снеков.



В структуре снекинга почти половина — 48,4% — приходится на молочную продукцию, 26,4% — на кондитерские изделия, 17% — на мучные кондитерские изделия, 8,2% — на соленые перекусы. За отчетный период, по данным NielsenIQ, продажи молочных снеков увеличились на 9,4% в денежном выражении по сравнению с 10,1% годом ранее. Тем не менее, отдельные виды продукции в этой категории показывают устойчивый рост, обратила внимание Елена Шейнкман.



Так, сыр удерживает первое место по продажам среди всей снековой продукции с долей 17,3% в денежном выражении. Ключевым растущим сегментом является мягкий сыр. Также высокими темпами растет мороженое, его доля составила 8,1%. В целом категории сыров, мороженого, сладкого печенья, чипсов, шоколадных плиток и батончиков, а также охлажденных десертов обеспечили 70% прироста всего рынка снеков, подсчитали аналитики NielsenIQ. «Сыр, как и другая молочная продукция, в частности питьевой и ложковый йогурт, мы относим к снекингу поскольку россияне часто перекусывают этими продуктами», — пояснила Шейнкман, добавив, что сыр продается в том числе в небольших упаковках, нарезанным, что удобно для перекуса. Кроме того, на выбор молочной продукции для перекуса влияет тренд здорового питания.



Согласно исследованию State of Snacking, которое провела The Harris Poll по заказу Mondelez, опросив потребителей в 12 странах, число людей, которые предпочитают небольшие перекусы снеками вместо полноценных приемов пищи, растет третий год подряд. Потребители называют перекусы способом улучшения физического, эмоционального и психического здоровья. «Пандемия продолжает оказывать серьезное влияние на пищевое поведение людей, только укрепляя сформировавшиеся в прошлом году тенденции. Стремление к здоровью и эмоциональному комфорту — вот главные тренды, которые отражаются и на рынке перекусов», — сказал в ходе конференции вице-президент по управлению категорией «кондитерские изделия» Mondelez в регионе Восточная Европа Евгений Капустин.



Старший директор по управлению категорией «выпечка» Mondelez в регионе Восточная Европа Наталья Леонова отметила, что на фоне интереса к сбалансированному питанию все больше респондентов соглашаются с тем, что здоровый рацион должен включать немного продуктов для удовольствия. Если в 2020 году так считали 81% опрошенных, то по итогам 2021 года их число выросло до 88%. Люди стремятся к комфорту и хотят иметь возможность радовать себя в непростой ситуации, сказала Леонова.

