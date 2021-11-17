Производитель снеков «Мартин» может оказаться покупателем недостроенного свинокомплекса

Актив может использоваться как сырьевая база, но Мордовия — не самый благоприятный для растениеводства регион «Мартин»

Компания «Кубань» договорилась о покупке имущественного комплекса сельхозпредприятия «Глобал Поволжье» (ранее входили в агрохолдинг «Глобал Эко») в Мордовии, следует из реестра сведений о банкротстве. Актив включает более 6 тыс. га земель, технику, оборудование и недостроенное предприятие по выпуску свинины мощностью 20 тыс. т в год. Стоимость сделки — 535,11 млн руб. По информации «Коммерсанта», «Кубань» может быть связана с крупным производителем снеков, компанией «Мартин» (бренд «От Мартина»), которая пускает семечки, сухарики, чипсы, орехи, кукурузу, муку, макаронные изделия, консервы, напитки.



Мордовия — не самый благоприятный с точки растениеводства регион. Об этом изданию сказал директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Кроме того, у группы уже есть земли в Краснодарском крае, а для управления удаленным активом потребуется отдельная команда, и сам процесс интеграции может оказаться сложным. Также Сизов считает, что 535,11 млн руб. для 6 тыс. га в Мордовии —сильно завышенная сумма.



Заместитель директора направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Илья Телятников рассказал «Агроинвестору» что, по его мнению, инвестор планирует достройку и эксплуатацию комплекса, так как если бы его интересовала только земля, то стоимость сделки была бы существенно меньше.



Согласно оценке объекта из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, строительная готовность зданий и сооружения составляет 65-93%, говорит Телятников. «Если у них отсутствуют существенные дефекты, ввод в эксплуатацию вполне возможен. Перепрофилирование объектов на другое назначение проблематично, поскольку сопряжено с дополнительными инвестициями», — добавил он.



Сейчас сырье для «Мартина» производится в собственных хозяйствах компании в Краснодарском крае. По мнению собеседников «Коммерсанта», земли в Мордовии также могут использоваться для расширения сырьевой базы. Исходя из средней урожайности подсолнечника в регионе — 17 ц/га в 2020 году — на 6 тыс. га может быть собрано около 10 тыс. т маслосемян. ​​

Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев не исключает, что покупатель комплекса «Глобал Поволжье» рассматривает актив как выход на новый для себя рынок — производство мяса. Но в таком случае основные вложения в производство только предстоят, а без льготных инвестиционных кредитов окупаемость проектов в свиноводстве превышает семь-восемь лет, пишет «Коммерсантъ».



При заявленной мощности предприятия 20 тыс. т в год выйти на хорошие показатели эффективности выращивания весьма сложно, поэтому, скорее всего, покупатель актива рассчитывает его перепрофилировать, считает исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. Кроме того, 6 тыс. га — это тоже немного, тем более Мордовия — не самый благоприятный регион для растениеводства.



Перспективы перепрофилирования актива под выпуск мяса или мясных снеков неоднозначны, продолжает Корнеев. Во-первых, сейчас непростая ситуация с прогнозированием цен на мясную группу. Во-вторых, переработка — это, скорее всего, удел крупных компаний («Останкино, «Черкизово» и др.), которые имеют серьезную долю рынка. Новичку же на него сейчас будет крайне тяжело выйти из-за избытка предложения, падения реально располагаемых доходов населения и непонятной ситуации с сырьем.



«Исходя из имеющихся данных, трудно однозначно предположить, для чего покупался этот актив. Если бы его приобретал профильный игрок мясного рынка, то было бы проще, — отмечает Корнеев. — Возможно, что актив интересен для перепрофилирования, причем кардинального. Но, возможно, было и так, что покупатель им заинтересовался, опираясь на неплохие показатели рентабельности свиноводства в этом году».



Ранее президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев рассказывал «Агроинвестору», что самое главное в развитии направления мясных снеков — это создание правильной рецептуры на основе исследований и маркетинг. Должны быть вложены большие деньги, чтобы объяснить целевой группе преимущества такой продукции. «Я глубоко убежден, что рынок снеков, в том числе мясных, будет развиваться», — добавлял Давлеев. По его словам, снеки постепенно вытесняют традиционную форму трехразового питания путем дробления приемов пищи через каждые два-три часа и дают возможность разнообразить свой рацион, при этом не тратя время на приготовление.



Активы «Глобал Поволжье» ранее входили в агрохолдинг «Глобал Эко» основателя «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны. В 2017 году, после объединения продаж со «Статус-групп», в бизнесе «Кристалл-Лефортово» начались сложности, заводы группы были остановлены, а ее структуры вошли в банкротство. В 2019—2020 годах процедуры банкротства начались и в структурах «Глобал Эко».

