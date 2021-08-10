«Дымов» запустит производство мясных батончиков для спортсменов

В развитии направления мясных снеков крайне важно продвижение и правильная рецептура на основе исследований «Дымов»

Группа «Дымов» в сентябре запустит продажу мясных батончиков с фруктами, они будут ориентированы на спортсменов. По планам компании, в месяц будет выпускаться несколько десятков тонн продукции, которая будет продаваться в спортивных магазинах и федеральных торговых сетях по цене 110 руб. за штуку, пишет «Коммерсантъ». Представитель компании рассказал изданию, что интерес группы к новому направлению вызван, в том числе, отсутствием аналогичных продуктов на российском рынке. Сейчас в категории в основном представлены фруктово-ореховые батончики и продукты с протеином, стоимость которых колеблется от 130 руб. до 300 руб. за штуку.



Гендиректор группы «Продо» Вадим Долгов рассказал «Коммерсанту», что категория снеков — интересный для всех участников рынка сегмент из-за высокой доходности, пока слабой конкуренции и возможности расширить аудиторию. Но в ближайшем будущем предложение в категории будет только расти, поэтому выпуск узкосегментированных продуктов, например для спортивного питания, видится весьма перспективным. С другой стороны, гендиректор группы «Черкизово» Сергей Михайлов отмечает, что рынок колбасных изделий очень фрагментированный и конкурентный, а себестоимость производства растет из-за удорожания сырья.



Исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев считает, что запуск производства мясных батончиков со вкусом фруктов — это хороший маркетинговый ход для привлечения внимания к торговой марке. Также это возможность зайти в еще одну товарную категорию, в которой можно увеличить объемы продаж на фоне растущей популярности функциональных продуктов и продуктов для здорового питания, под которые сейчас выделяются отдельные группы в онлайн и офлайн торговле.



Константин Корнеев, исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Вряд ли продажи именно этой товарной группы будут иметь ключевое значение для бизнеса. И конечно, она ориентирована на наиболее платежеспособные регионы. Однако если снеки хорошо зарекомендуют себя на рынке, «Дымов» может также войти в кобрендинговый проект с известным производителем продуктов для спортивного питания.

Спортсмены формируют рацион питания в соответствии со своей активностью, поэтому, скорее всего, подобные снеки ориентированы больше на людей, ведущих здоровый образ жизни или стремящихся к этому, без профессиональных тренировочных программ, говорит Корнеев. То есть утверждать, что это специализированный продукт для спортсменов, не стоит. Однако протеиновые добавки всегда пользуются повышенным вниманием со стороны людей, ведущих активный образ жизни.



Старший маркетинг-менеджер «Спорт-марафона» Ирина Кузьмина рассказала «Коммерсанту», что спрос будет сильно зависеть от позиционирования. По ее словам, аудиторию спортсменов, сторонников ЗОЖа может быть сложно убедить в полезности батончиков, так как врачи часто говорят о вреде переработанного мяса, пишет «Коммерсантъ».



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает, что самое главное в развитии направления мясных снеков — это создание правильной рецептуры на основе исследований и маркетинг. Должны быть вложены большие деньги, чтобы объяснить целевой группе преимущества такой продукции, добавляет он. «Я глубоко убежден, что рынок снеков, в том числе мясных, будет развиваться», — говорит Давлеев. На это, по его словам, есть несколько причин. Первая — растущая популярность снеков среди молодежи 20-35 лет, что является мировым трендом. Снеки постепенно вытесняют традиционную форму трехразового питания путем дробления приемов пищи через каждые два-три часа и дают возможность разнообразить свой рацион, при этом не тратя время на приготовление. Кроме того, комбинируя различные снеки (злаковые, фруктовые, мясные и др.) и основные приемы пищи можно добиться определенной модели потребления, которая актуальна для людей, ведущих активный образ жизни. Кроме того, снеки удобно продавать в вендинговых автоматах, магазинах, на заправках.



Второй фактор — развитие флекситарианства, когда люди не готовы полностью отказываться от мясной группы, но делают упор на потреблении растительной пищи. «Скорее всего, то, что делает “Дымов” является ответом на рождающийся флекситарианский тренд», — прокомментировал «Агроинвестору» Давлеев.



«Дымов» — крупный российский производитель колбас, сосисок, деликатесов, пельменей, мясных снеков, также выпускает вегетарианские паштеты. В группу входят три производственные площадки — в Москве, Московской области и Красноярске, а также животноводческие комплексы во Владимирской области, Красноярском и Краснодарском краях. По данным kartoteka.ru , в 2020 году выручка ООО «Дымовское колбасное производство» осталась на уровне 2019-го — около 8,6 млрд руб., чистая прибыль снизилась почти на 49% до 338,8 млн руб.

