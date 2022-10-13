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«ЭкоНива» увеличила производство молочной продукции почти на 40%

Значительнее всего выросло производство питьевого молока и традиционной продукции

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Выручка подразделения «ЭкоНивы» по переработке с августа текущего года превышает 1 млрд рублей в месяц
«ЭкоНива»
Выручка подразделения «ЭкоНивы» по переработке с августа текущего года превышает 1 млрд рублей в месяц
«ЭкоНива»

В январе-сентябре 2022 года перерабатывающие предприятия ГК «ЭкоНивы» произвели почти 113 тыс. т готовой молочной продукции — это на 39% выше показателей за аналогичный период 2021 года, сообщает пресс-служба компании. В частности, производство питьевого молока и традиционной молочной продукции выросло на 39% год к году и превысило 109 тыс. т, йогуртно-десертной группы (включая мороженое) — на 27% (почти 3 тыс. т), сыров — более чем в семь раз (до 850 т). 

Выручка подразделения «ЭкоНивы» по переработке с августа текущего года превышает 1 млрд руб. без НДС в месяц. «Таких результатов удалось достичь как благодаря расширению ассортимента, так и за счет увеличения числа точек продаж продукции под брендом «ЭкоНива» в крупнейших федеральных сетях и собственной фирменной рознице», — уточнила «ЭкоНива». 

Кроме того, компания запустила на Аннинском молочном заводе новый творожный цех мощностью 10 т творога в сутки, что позволило увеличить творожную линейку. Также в третьем квартале группа представила обновленный дизайн йогуртов и творожков, что положительно отразилось на объемах продаж и, соответственно, на объемах производства. 

За девять месяцев «ЭкоНива» произвела свыше 888 тыс. т сырого молока в физическом весе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил более 48 тыс. т. В третьем квартале ежемесячное производство сырого молока в среднем превышало 100 тыс. т. Среднесуточные надои по группе составили более 3,2 тыс. т против 3 тыс. т годом ранее.

Рост производства связан, в частности, с увеличением общей продуктивности животных. Надой на одну фуражную корову достиг 29,4 кг в сутки против 28,1 кг за аналогичный период 2021 года. За девять месяцев 2022 года общее поголовье агрохолдинга в среднем составляло свыше 221 тыс. голов крупного рогатого скота, из которых больше половины — фуражное стадо.

По словам главы компании Streda Consulting Алексея Груздева, сегмент переработки молока у «ЭкоНивы» достаточно активно растет. Этому способствует, в частности, успешный запуск сырного завода в Воронеже, а также увеличение объемов переработки молока. «Проекты по модернизации еще двух активов компании, Аннинского завода и площадки в Калуге, тоже идут. Кроме того, компания планирует расширение мощностей по производству творога. Это актуальный тренд, так как потребление современного рассыпчатого творога сейчас растет, а классического — снижается», — сказал эксперт «Агроинвестору». Он считает, что по итогам 2022 года «ЭкоНива» гарантированно войдет в топ-30 крупнейших переработчиков молока. При этом, по прогнозу Груздева, если доходы населения будут снижаться, то потребление молочной продукции в России сократится.

В конце августа стало известно, что «ЭкоНива»  планирует возобновить строительство завода по производству сыра в Новосибирской области. Мощность нового предприятия составит более 1,1 тыс. т сырого молока в сутки. Завод будет выпускать цельномолочную и кисломолочную продукцию, до 35,2 тыс. т полутвердых и твердых сыров в год, а также сыворотку «Деми-90», критически важную для производства заменителей грудного молока.

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Екатерина Шокурова 

Премия «Агроинвестор года-2022»

Заявки на участие принимаются с 14 сентября по 14 декабря 2022 года

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