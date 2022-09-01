«ЭкоНива» запустила творожный цех в Воронежской области

Проект реализован в рамках комплексной реконструкции и модернизации Аннинского молочного завода «ЭкоНива»

«ЭкоНива», крупнейший в России производитель молока-сырья, запустила новый цех по выпуску творога на Аннинском молочном заводе в Воронежской области. Мощность цеха — до 10 т готовой продукции в сутки. Творог под брендом «ЭкоНива» жирностью 5% и 9% фасуется в брикеты по 180 г и трехшовные пакеты весом 300 г и 750 г. До конца года ассортимент планируется расширить творогом жирностью 0,5%, сообщила пресс-служба компании.



Проект реализован в рамках комплексной реконструкции и модернизации завода, которая проводится в период 2019—2024 годов. Ее общая стоимость превысит 1,9 млрд руб. Инвестиции в первую очередь реконструкции и модернизации предприятия составляют 841 млн руб., во вторую — оцениваются в 1,1 млрд руб. Проект реализуется при финансовой поддержке Россельхозбанка.



На втором этапе мощность творожной линии будет увеличена до 20 т в сутки, также будет оборудован участок сушки молока и сыворотки. Кроме того, предусматривается строительство нового склада готовой продукции, котельной и высоковольтной трансформаторной подстанции. Комплексная реконструкция и модернизация предприятия, а также запуск двух дополнительных линий по выпуску ультрапастеризованного молока позволят к 2025 году увеличить перерабатывающие мощности Аннинского молочного завода до 750 т сырого молока в сутки. На начало реконструкции здесь перерабатывалось 200 т молока-сырья в сутки.



Инвестиционная инициатива «ЭкоНивы» обещает стать успешной, принести выгоду как самой компании, так и всей Воронежской области, сказал на открытии творожного цеха губернатор региона Александр Гусев. Молочная промышленность — одно из ключевых направлений развития экономики области, напомнил он. «Во многом благодаря “ЭкоНиве”, которая производит у нас более половины всего объема молока (54%), мы продолжаем находиться в числе лидеров этого сегмента рынка, — подчеркнул губернатор. — Новый цех будет способствовать наращиванию перерабатывающих мощностей области, что для нас сегодня является крайне актуальным».



Молочный завод в п.г.т. Анна вошел в состав ГК «ЭкоНива» в 2017 году. Кроме молока и творога под брендом «ЭкоНива» здесь выпускаются сливки, сливочное масло и мороженое. Для их производства используется молоко высшего сорта с собственных ферм агрохолдинга, расположенных в Аннинском и Бобровском районах Воронежской области. Продукция Аннинского молочного завода поставляется в крупнейшие федеральные торговые сети, фирменные магазины «ЭкоНива» и представлена более чем в 60 регионах России. Также предприятие аккредитовано для экспорта ультрапастеризованного молока в Китай и Казахстан.



Ранее «Агроинвестор» писал, что в ближайшее время «ЭкоНива» планирует возобновить строительство завода по производству сыра в Новосибирской области. Мощность нового предприятия составит более 1,1 тыс. т сырого молока в сутки. Там планируется выпускать до 35,2 тыс. т полутвердых и твердых сыров в год, а также цельномолочную и кисломолочную продукцию. Также проект предусматривает строительство площадки по производству сухой подсырной сыворотки со степенью деминерализации 90% (так называемая «Деми-90») мощностью до 15,8 тыс. т в год.



«ЭкоНива» - крупнейший в России и Европе производитель сырого молока, входит в топ-5 крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель с 630 тыс. га. Компания управляет активами в 13 регионах: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Молочное подразделение группы объединяет 40 животноводческих комплексов, на которых содержится свыше 220 тыс. голов КРС, половина из которых — фуражные коровы. В 2021 году фермы «ЭкоНивы» произвели свыше 1,1 млн т сырого молока. Переработкой молока компания занимается с 2013 года.



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