«ЭкоНива» возобновит строительство сырзавода в Новосибирской области

На заводе планируется выпускать до 35,2 тысячи тонн полутвердых и твердых сыров в год «ЭкоНива»

«ЭкоНива» планирует в ближайшее время возобновить строительство завода по производству сыра в Новосибирской области. Об этом стало известно в ходе посещения хозяйства ГК «ЭкоНива» в регионе полпредом президента России в СФО Анатолием Серышевым, сообщила пресс-служба компании. Когда именно завод будет запущен — не уточняется. «Агроинвестор» обратился в компанию, однако на момент публикации ответ не поступил.



Мощность нового предприятия составит более 1,1 тыс. т сырого молока в сутки. Кроме производства цельномолочной и кисломолочной продукции там планируется выпускать до 35,2 тыс. т полутвердых и твердых сыров в год, или порядка 100 т в сутки. Часть этого объема будет экспортироваться, в частности, в Китай, куда «ЭкоНива» поставляет продукцию с 2020 года. Также проект предусматривает строительство площадки по производству сухой подсырной сыворотки со степенью деминерализации 90% (так называемая «Деми-90») мощностью до 15,8 тыс. т в год.



В пресс-службе «ЭкоНивы» подчеркнули, что проект не имеет аналогов на российском рынке по масштабу и значимости. Сейчас Россия импортирует свыше 90% сухой сыворотки «Деми-90». Завершение строительства проекта в Новосибирской области позволит полностью обеспечить потребности российского рынка в основном ингредиенте для сухих детских смесей, уверены в компании.



Для будущего завода уже на 90% изготовлено и доставлено все ключевое технологическое и энергетическое оборудование, в том числе сыродельные линии и линия по сушке подсырной сыворотки. Все договоренности и контракты с поставщиками оборудования продолжают действовать. Уже смонтированы несущие каркасы зданий трех главных производственных корпусов, произведен частичный монтаж внутренних и внешних ограждающих конструкций, выполняются подготовительные работы по инженерным сетям.



Президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр, слова которого приводятся в сообщении компании, отметил, что сейчас российская экономика столкнулась с рядом вызовов, из-за которых агрохолдинг видит острую необходимость в скорейшем завершении проектов, находящихся в высокой степени готовности. Это поможет нашей стране в максимально сжатые сроки достигнуть продовольственной безопасности и автономности по ключевым продуктам, а также усилить экспортные позиции, уверен Дюрр. В нынешних условиях построить молокоперерабатывающий завод, оснащенный по последнему слову техники, — это уникальная возможность, добавляет он.



Управляющий партнер фирмы «Стреда консалтинг» Алексей Груздев отметил, что реанимация проекта с учетом его текущей степени готовности вполне логична. В прошлом году «ЭкоНива» запустила сырный завод в Воронежской области, поэтому с точки зрения выхода на рынок у компании уже есть опыт в производстве и продаже сыров. Вопросы вызывает только масштаб завода, отметил эксперт.



По его словам, сейчас сложно сказать, как изменится потребление сыра в России после событий февраля 2022 года, но до этого оно постепенно росло. «Катастрофически оно, конечно, не упадет, но что будет происходить с точки зрения баланса сыра и сырного продукта, сказать сложно. Серьезного снижения не предвидится, так как сыр стал неотъемлемой частью потребительской корзины, а вот перераспределение внутри категорий будет», — считает Груздев. Он также отметил, что конкуренция на рынке сыра серьезно выросла. Сейчас достраиваются проекты «сырной волны», а вот относительно новых проектов возникают некоторые сомнения, продолжает Груздев. Доходы населения снижаются, консолидация на рынке достаточно серьезная, топ-20 сыродельных компаний занимают 70% рынка, отметил он.



Что касается экспорта в Китай, то ранее Груздев говорил «Агроинвестору», что сыр в Китае не является традиционным продуктом, скорее, это добавка в бургеры и пиццу. «Это и есть рынок сыра в Китае. Он растет, потенциал у него есть. Так что логично экспортировать сыр в Китай с завода в Новосибирске, — говорил он. — И если не сегодня, то завтра на этом рынке, открытом для нас, обязательно нужно быть. Только есть вопрос: с каким ассортиментом туда выходить».



В феврале 2020 года министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко говорил, что первая очередь сыродельного завода «ЭкоНивы» будет запущена к концу года. Тогда уточнялось, что инвестиции в проект составят 20,9 млрд руб. В мае 2021-го сообщалось, что проект подорожал по 24,5 млрд руб. в связи с технологическими изменениями: в полтора раза расширена площадь завода, изменены каркасные конструкции и концепция сушки сыворотки, расширена линия сыров — их доля в общем производстве увеличится, писал «Коммерсантъ». В течение прошлого года проект не реализовывался.



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