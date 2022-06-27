Сырки «Б. Ю. Александров» сменили название

«Ростагрокомплекс» начал выпускать продукцию, которая ранее продавалась под брендом «Б. Ю. Александров», под маркой «А.Ростагрокомплекс». Гендиректор компании Борис Ермееев пояснил РБК, что ребрендинг связан с разногласиями с Екатериной Александровой — дочерью основателя бренда, Бориса Александрова. Юридически бренды перешли в ее собственность в декабре 2020-го после его смерти.
Ранее Forbes сообщил, что Александрова подала в Арбитражный суд иски к компании «Ростагрокомплекс» — основному операционному юрлицу завода, выпускающего продукцию под брендом «Б. Ю. Александров». Она требует возместить минимум 1,49 млрд руб. понесенных убытков, а также изъять из оборота и уничтожить все товары, этикетки и упаковки, на которых есть изображение товарных знаков «Б. Ю. Александров».
По информации издания, в январе 2022-го Александрова расторгла ранее заключенные лицензионные соглашения на использование товарных знаков с «Ростагрокомплексом». Однако последний продолжил «незаконно использовать исключительные права на товарные знаки». По словам адвоката Александровой Дмитрия Ильчакова, «Ростагрокомплекс» воспользовался спором между ней и Натальей Кокота, которая называет себя родной дочерью Бориса Александрова и вступила в спор за права на товарные знаки. Пока судебный спор между ними не завершен, завод продолжал выпуск молочной продукции, при этом не платил роялти, пишет «Российская газета».
После смерти Александрова в созданной им компании начались конфликты. Изначально 100% акций «Ростагрокомплекса» принадлежали его партнеру — Юрию Изачику. В сентябре 2021 года он подарил 85% бизнеса в равных долях пяти топ-менеджерам — Сергею Бабаченко, Валентине Кшенниковой, Галине Макаровой, Марине Резниковой и Нелли Храпуновой, которые работали в компании с момента ее основания.
Однако уже октябре Изачик обратился в суд, требую признать договор дарения недействительным. Позднее в интервью Forbes он говорил, что подарил акции, поскольку ему обещали долю 15% «во вновь созданной холдинговой компании, в которую должны войти все компании группы». Однако топ-менеджеры не выполнили свое обещание: их доли в других компаниях остались у них.
В свою очередь топ-менеджеры обвинили Изачика в принуждении к отказу от дарения части его доли в компании. В конце октября Изачик был объявлен в федеральный и международный розыск. 8 ноября Тверской суд Москвы заочно арестовал его. В феврале этого года Арбитражный суд Московской области отклонил иск Изачика о взыскании 85% подаренных акций, писал «Агроинвестор».
«Ростагроэкспорт», по собственным данным, — один из наиболее значимых игроков на рынке молочной продукции как в России, так и на международном уровне. Головной завод находится в Пушкинском районе Подмосковья, завод по выпуску детского питания — в Саратове, предприятие по производству глазури — в Калининграде. Ежедневно они перерабатывают более 800 т молока, 150 т творога и выпускают свыше 150 т продукции. Ассортимент включает более 250 наименований, реализуемых под различными брендами.
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