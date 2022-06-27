Сырки «Б. Ю. Александров» сменили название

В ассортименте «Ростагрокомплекса» более 250 наименований продукции «Б. Ю. Александров»

«Ростагрокомплекс» начал выпускать продукцию, которая ранее продавалась под брендом «Б. Ю. Александров», под маркой «А.Ростагрокомплекс». Гендиректор компании Борис Ермееев пояснил РБК, что ребрендинг связан с разногласиями с Екатериной Александровой — дочерью основателя бренда, Бориса Александрова. Юридически бренды перешли в ее собственность в декабре 2020-го после его смерти.



Ранее Forbes сообщил, что Александрова подала в Арбитражный суд иски к компании «Ростагрокомплекс» — основному операционному юрлицу завода, выпускающего продукцию под брендом «Б. Ю. Александров». Она требует возместить минимум 1,49 млрд руб. понесенных убытков, а также изъять из оборота и уничтожить все товары, этикетки и упаковки, на которых есть изображение товарных знаков «Б. Ю. Александров».



По информации издания, в январе 2022-го Александрова расторгла ранее заключенные лицензионные соглашения на использование товарных знаков с «Ростагрокомплексом». Однако последний продолжил «незаконно использовать исключительные права на товарные знаки». По словам адвоката Александровой Дмитрия Ильчакова, «Ростагрокомплекс» воспользовался спором между ней и Натальей Кокота, которая называет себя родной дочерью Бориса Александрова и вступила в спор за права на товарные знаки. Пока судебный спор между ними не завершен, завод продолжал выпуск молочной продукции, при этом не платил роялти, пишет «Российская газета».



После смерти Александрова в созданной им компании начались конфликты. Изначально 100% акций «Ростагрокомплекса» принадлежали его партнеру — Юрию Изачику. В сентябре 2021 года он подарил 85% бизнеса в равных долях пяти топ-менеджерам — Сергею Бабаченко, Валентине Кшенниковой, Галине Макаровой, Марине Резниковой и Нелли Храпуновой, которые работали в компании с момента ее основания.



Однако уже октябре Изачик обратился в суд, требую признать договор дарения недействительным. Позднее в интервью Forbes он говорил, что подарил акции, поскольку ему обещали долю 15% «во вновь созданной холдинговой компании, в которую должны войти все компании группы». Однако топ-менеджеры не выполнили свое обещание: их доли в других компаниях остались у них.



В свою очередь топ-менеджеры обвинили Изачика в принуждении к отказу от дарения части его доли в компании. В конце октября Изачик был объявлен в федеральный и международный розыск. 8 ноября Тверской суд Москвы заочно арестовал его. В феврале этого года Арбитражный суд Московской области отклонил иск Изачика о взыскании 85% подаренных акций, писал «Агроинвестор».



«Ростагроэкспорт», по собственным данным, — один из наиболее значимых игроков на рынке молочной продукции как в России, так и на международном уровне. Головной завод находится в Пушкинском районе Подмосковья, завод по выпуску детского питания — в Саратове, предприятие по производству глазури — в Калининграде. Ежедневно они перерабатывают более 800 т молока, 150 т творога и выпускают свыше 150 т продукции. Ассортимент включает более 250 наименований, реализуемых под различными брендами.



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