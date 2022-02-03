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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

Компании

Совладелец производителя сырков «Б. Ю. Александров» не смог отсудить долю в компании

Юрий Изачик просил признать недействительным договор дарения 85% акций «Ростагроэкспорта»

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Осенью прошлого года доли совладельцев «Ростагроэкспорта» хотела выкупить группа А1
«Б. Ю. Александров»
Осенью прошлого года доли совладельцев «Ростагроэкспорта» хотела выкупить группа А1
«Б. Ю. Александров»

Арбитражный суд Московской области отклонил иск совладельца «Ростагроэкспорта» (выпускает продукцию, в частности, под брендом «Б. Ю. Александров») Юрия Изачика о взыскании 85% акций у топ-менеджеров компании, следует из картотеки арбитражных дел. 

В июне 2021 года Изачик подарил 85% акций пяти топ-менеджерам компании, по 17% получили Сергей Бабаченко, Валентина Кшенникова, Галина Макарова, Марина Резникова и Нелли Храпунова. Однако в октябре Изачик обратился в суд и с исками к ним: предприниматель требовал признать недействительным договор дарения. Позднее в интервью Forbes он говорил, что подарил акции, поскольку ему обещали долю 15% «во вновь созданной холдинговой компании, в которую должны войти все компании группы». Однако топ-менеджеры не выполнили свое обещание: их доли в других компаниях остались у них.

Топ-менеджеры компании, в свою очередь, подали иск в отношении Изачика, обвинив его в принуждении к отказу от дарения части его доли в компании. В конце октября Изачик был объявлен в федеральный и международный розыск. 8 ноября Тверской суд Москвы заочно арестовал его.

Доли совладельцев «Ростагроэкспорта» хотела выкупить группа А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-групп»). Поскольку после смерти основателя компании Бориса Александрова управляющие не могут решить корпоративные вопросы, инвесторы хотели уладить конфликт в интересах каждой стороны. Бизнес компании оценивался в $50 млн. В середине ноября действие оферты А1 завершилось, интерес к ней проявила лишь часть совладельцев группы, тогда как ее исполнение было возможно только с общего согласия всех участников спора, поэтому сделка не состоялась

«Ростагроэкспорт», по собственным данным, — один из наиболее значимых игроков на рынке молочной продукции как в России, так и на международном уровне. Головной завод находится в Пушкинском районе Подмосковья, завод по выпуску детского питания — в Саратове, предприятие по производству глазури — в Калининграде. Ежедневно они перерабатывают более 800 т молока, 150 т творога и выпускают свыше 150 т продукции. Ассортимент включает более 250 наименований, реализуемых под различными брендами.

Татьяна Кулистикова 

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