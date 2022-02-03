Совладелец производителя сырков «Б. Ю. Александров» не смог отсудить долю в компании

Осенью прошлого года доли совладельцев «Ростагроэкспорта» хотела выкупить группа А1 «Б. Ю. Александров»

Арбитражный суд Московской области отклонил иск совладельца «Ростагроэкспорта» (выпускает продукцию, в частности, под брендом «Б. Ю. Александров») Юрия Изачика о взыскании 85% акций у топ-менеджеров компании, следует из картотеки арбитражных дел.



В июне 2021 года Изачик подарил 85% акций пяти топ-менеджерам компании, по 17% получили Сергей Бабаченко, Валентина Кшенникова, Галина Макарова, Марина Резникова и Нелли Храпунова. Однако в октябре Изачик обратился в суд и с исками к ним: предприниматель требовал признать недействительным договор дарения. Позднее в интервью Forbes он говорил, что подарил акции, поскольку ему обещали долю 15% «во вновь созданной холдинговой компании, в которую должны войти все компании группы». Однако топ-менеджеры не выполнили свое обещание: их доли в других компаниях остались у них.



Топ-менеджеры компании, в свою очередь, подали иск в отношении Изачика, обвинив его в принуждении к отказу от дарения части его доли в компании. В конце октября Изачик был объявлен в федеральный и международный розыск. 8 ноября Тверской суд Москвы заочно арестовал его.



Доли совладельцев «Ростагроэкспорта» хотела выкупить группа А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-групп»). Поскольку после смерти основателя компании Бориса Александрова управляющие не могут решить корпоративные вопросы, инвесторы хотели уладить конфликт в интересах каждой стороны. Бизнес компании оценивался в $50 млн. В середине ноября действие оферты А1 завершилось, интерес к ней проявила лишь часть совладельцев группы, тогда как ее исполнение было возможно только с общего согласия всех участников спора, поэтому сделка не состоялась.



«Ростагроэкспорт», по собственным данным, — один из наиболее значимых игроков на рынке молочной продукции как в России, так и на международном уровне. Головной завод находится в Пушкинском районе Подмосковья, завод по выпуску детского питания — в Саратове, предприятие по производству глазури — в Калининграде. Ежедневно они перерабатывают более 800 т молока, 150 т творога и выпускают свыше 150 т продукции. Ассортимент включает более 250 наименований, реализуемых под различными брендами.

