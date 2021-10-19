Экс-владелец производителя сырков «Б. Ю. Александров» просит суд вернуть ему 85% компании

Рассмотрение дела может затянуться на несколько лет из-за своей сложности «Б. Ю. Александров»

Совладелец компании «Ростагроэкспорт» (выпускает продукцию под брендом «Б. Ю. Александров») Юрий Изачик обратился в Арбитражный суд Московской области с исками к топ-менеджерам компании Сергею Бабаченко, Валентине Кшенниковой, Галине Макаровой, Марине Резниковой и Нелли Храпуновой. По информации источников «Ведомостей», он просит суд признать недействительным договор дарения, по которому он передал ответчикам 85% из 100% своей доли в компании.



Изачик владел 100% компании с момента ее основания и до 16 сентября этого года. Через несколько месяцев после смерти президента и сооснователя группы Бориса Александрова ответчики предложили ему разделить доли в бизнесе. Бизнесмен подписал договор дарения, передав им по 17%, а его собственная доля сократилась до 15%.



Источники «Ведомостей» говорят, что Юрий Изачик «находился в тяжелом психическом и физическом состоянии, чем воспользовались ответчики». Кроме того, они якобы ввели его в заблуждение о том, что компания находится в плохом финансово-экономическом состоянии и должна налоговой 380 млн руб., кредиторам — 400 млн руб. По информации издания, ответчики предложили Изачику разделить доли для совместной субсидиарной ответственности. Однако о передаче доли посредством договора дарения речи не шло, пишут «Ведомости». Истец утверждает, что только после подписания документов он узнал, что подписал у нотариуса именно договор дарения.



В начале октября стало известно, что инвестиционное подразделение «Альфа-групп» — А1 — направило оферту о выкупе долей совладельцам ГК «Ростагроэкспорт». После смерти основателя компании Бориса Александрова нынешние управляющие не могут решить корпоративные вопросы, и инвесторы заявили, что решат конфликт в интересах каждой стороны. Всем владельцам активов или прав на бренды «Ростагроэкспорта» предложили одинаковые денежные суммы. Источник «Коммерсанта» говорил, что весь бизнес компании оценивается в $50 млн (3,62 млрд руб.).



Управляющий партнер, адвокат юридической группы «Ратум» Ольга Романова отмечает, что сложно делать какие-либо предположения о ходе дела без текста искового заявления (его в Картотеке арбитражных дел нет). Однако законодателем закреплено нотариальное оформление сделок, связанных с уставным капиталом обществ с ограниченной ответственностью, чтобы избежать незаконного перераспределения долей. По ее словам, в обязанности нотариуса при подобных сделках входит оценка психического и физического состояния человека, который заключает договор дарения или купли-продажи доли в уставном капитале. «Нотариус не заинтересован в том, чтобы портить себе репутацию неисполнением своей прямой обязанности», — добавляет она.



«Мы предполагаем добросовестность нотариуса, и он, я думаю, проверил состояние Изачика. Поэтому оспаривать и признавать недействительным нотариальный договор достаточно сложно, — продолжает Романова. — И можно только предполагать, кто чем руководствовался при заключении договора. Например, могут быть какие-либо договоренности с наследниками или топ-менеджерами компании, что при определенных условиях они становятся акционерами бизнеса».



Изачик принимает участие в работе компании с ее основания, значит, он должен утверждать ежегодную финансовую отчетность общества. А из общедоступных финансовых показателей следует, что неуплаченных налогов и сборов у «Ростагроэкспорта» нет, деятельность компании, исходя из документов, вполне успешна. «Я думаю, что доказывать введение в заблуждение касательно задолженностей будет сложно. Кроме того, очень странно звучит фраза о добровольном распределении субсидиарной ответственности: люди бьются в судах, чтобы их к ней не привлекали, а тут по собственному желанию кто-то готов выплатить по 68 млн руб.», — отмечает Романова. Рассмотрение дела может затянуться на несколько лет: оно сложное, подготовка будет достаточно серьезная, также могут потребоваться экспертизы и привлечение нотариуса, оформлявшего договор дарения, резюмирует она.



Исход обсуждаемой сделки с А1 будет зависеть от внутреннего договора между участниками общества и устава, но первый документ является конфиденциальным, комментирует Романова. Возможно, что в нем прописаны определенные условия, при которых доля в компании может быть продана третьему лицу, есть ли у кого-то приоритетное право на нее. Однако в любом случае оно есть у самих участников общества, которые при попытке продажи тому же А1 могут войти в судебные разбирательства, заключила юрист.



Сейчас группой руководит Екатерина Александрова — Борис Александров передал ей товарные знаки «Ростагроэкспорт» и «Б. Ю. Александров» незадолго до смерти, он не имел долей в бизнесе. По собственным данным компании, «Ростагроэкспорт» — один из наиболее значимых игроков на рынке молочной продукции как в России, так и на международном уровне. Головной завод находится в Пушкинском районе Подмосковья, завод по выпуску детского питания — в Саратове, предприятие по производству глазури — в Калининграде. Ежедневно они перерабатывают более 800 т молока, 150 т творога и выпускают свыше 150 т продукции. Ассортимент включает более 250 наименований, реализуемых под различными брендами.

