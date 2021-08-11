Группа «Рост» купила «Теплицы Белогорья»

О желании ГК «Рост» выкупить убыточные «Теплицы Белогорья» стало известно еще в июле 2020 года Pixabay

Компания «Теплицы Белогорья» перешла во владение ООО «УК Агрокапитал», которое входит в ГК «Рост», следует из данных kartoteka.ru . Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова сказала «Агроинвестору», что компания, скорее всего, была продана существенно ниже рыночной стоимости — примерно за €38 млн (3,28 млрд руб.) из расчета цены 1 га теплиц четвертого поколения с возможностью досветки на уровне €1-2 млн.



О желании ГК «Рост» выкупить убыточные «Теплицы Белогорья» стало известно еще в июле 2020 года. Тогда с ходатайством в ФАС обратилось зарегистрированное в Хабаровском районе ООО «Овощи Дальнего Востока» (входит в ГК «Рост»). По решению ФАС, компании была одобрена покупка 100% в уставном капитале белгородского предприятия.



Компания «Теплицы Белогорья» была создана в 2011 году Анатолием и Александром Тарасовыми. Предприятие расположено на юге Белгородской области и производит салаты, томаты, огурцы и рукколу. По собственным данным, тепличный комплекс занимает 38 га, из них посевные площади — 18,9 га. Согласно данным kartoteka.ru, «Теплицы Белогорья» принадлежат Анатолию (8%), Вячеславу (11,2%), Роману (11,2%) и Галине (44,6%) Тарасовым, еще 25% находятся у Натальи Боровик. Генеральным директором является Анатолий Тарасов. Уставной капитал компании — 27 млн руб. В 2020 году выручка «Теплиц Белогорья» составила 517,6 млн руб., при этом чистый убыток достиг 556 млн руб.

В сентябре 2017 года Александр Тарасов, который занимался операционной и учредительской деятельностью актива, скончался. После этого в компании возникли сложности управленческого типа, и было принято решение продать «Теплицы Белогорья», рассказала «Агроинвестору» Решетникова. К апрелю 2021 года «Теплицы Белогорья» задолжала более 15 млн руб. заработной платы, сообщала пресс-служба белгородской областной прокуратуры. Также, по данным пресс-службы «Газпром межрегионгаз Белгород», у компании был долг по оплате за газ в размере 49,9 млн руб., который образовался за период с сентября 2020 года по март 2021-го. В начале июня долги были выплачены, в результате принятых мер прокурорского реагирования.



По словам Решетниковой, для «Теплиц Белогорья» сделка — это хороший вариант развития событий, потому что у «Роста» большой опыт практического управления комплексами, а эффективность коммерческой деятельности объединяющей группы всегда выше, чем у одного комплекса. «Для «Роста» сделка важна, потому что в Белгородской области у них не было комплексов. Плюс, компания нацелена на активное развитие. С учетом нового комплекса, где около 19 га защищенного грунта, они стали лидером по площадям и валовому сбору огурцов среди всех тепличных групп в России», — сказала эксперт.



По словам старшего менеджера группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максима Никиточкина, трудности «Теплиц Белогорья» связаны с высокой долговой нагрузкой, а также гибелью большой части растений из-за болезней и насекомых три года назад, в результате этого компания недополучила существенную часть выручки. Физически активы, по его словам, в очень хорошем состоянии, компания своевременно обновляла лампы досвечивания. «Сделка для «Роста» может иметь значение в случае приобретения актива по низкой цене (из-за высокой финансовой нагрузки) и эффективного антикризисного управления. Нельзя назвать Белгородскую область особенно благоприятной в контексте тепличного бизнеса, — рассуждает Никиточкин. — «Теплицы Белогорья» могут быть одним из основных поставщиков овощей в Белгородскую и Курскую области вследствие того, что основные крупные тепличные комплексы ЦФО находятся в других регионах — Подмосковье, Липецкой и Калужской областях. Возможен и экспорт в ближайшие области Украины».



Кроме того, по его словам, ситуация в тепличной отрасли сейчас непростая. Цены в 2016—2018 годах стагнировали из-за постепенного насыщения рынка, но в 2019—2020 годах они выросли на 10-15%, что позволило немного повысить рентабельность компаниям, у многих из которых до этого она была около нуля. «Вследствие этого в отрасли происходят банкротства и консолидация, часть тепличных комплексов все еще находятся в залогах у банков и не находят своих покупателей», — сказал Никиточкин. Он также отметил, что за последний год произошел целый ряд сделок: не только продажа «Теплиц Белогорья», но и объединение ГК «Рост» с «Долиной овощей» и продажа АФК «Системой» агрокомбината «Южный».



Заместитель директора направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Илья Телятников, говорит, что активы компании имеют хороший производственный потенциал, комплекс относится к сегменту современных теплиц с высоким уровнем автоматизации агротехнологических процессов, имеет собственные локальные источники тепловой и электрической энергии. Также ранее компания совершенствовала системы досветки с использованием высокотехнологичного импортного оборудования, отметил он. По его словам, учитывая отрицательные финансовые результаты «Теплиц Белогорья», ГК «Рост» необходимо будет оптимизировать бизнес-модель работы комплекса.



«Сделка по приобретению «Теплиц Белогорья» соответствует стратегии ГК «Рост» по расширению площадей чтобы занять лидирующие позиции на российском рынке овощей. Покупка предприятия позволит группе увеличить объем выпускаемой продукции и, что немаловажно, расширить региональную географию присутствия своего брэнда», — считает Телятников.



В Белгородской области действуют несколько современных тепличных хозяйств суммарной площадью около 100 га, напомнил эксперт. По данным департамента АПК и воспроизводства окружающей среды региона, в области производится около 30 кг овощей защищенного грунта на человека в год, что вдвое выше минимально необходимого количества. По данным Росстата, примерно 30% производимых овощей и бахчевых культур вывозится в другие регионы и на экспорт, то есть региональный рынок насыщен, при расширении мощностей теплиц потребуется экспансия в другие регионы.



По мнению Телятникова, в условиях роста конкуренции в секторе следует ожидать дальнейшего процесса консолидации. «Как показывает практика прошлых лет, крупные тепличные операторы являются более конкурентоспособными, чем локальные, так как у них больше возможностей сбыта, есть возможности быстро изменять структуру выпуска продукции, своевременно реагируя на изменения рыночной среды, кроме того таким компания проще внедрять новые технологии производства при меньших удельных затратах», — заключил он.

