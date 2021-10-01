«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева может купить земли агрохолдинга «Юг Руси»

Если сделка состоится «Агрокомплекс» станет вторым в рейтинге крупнейших латифундистов страны «Юг Руси»

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева может приобрести 200 тыс. га у одного из лидеров в производстве растительного масла — «Юга Руси». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По собственным данным, «Юг Руси» управляет около 200 тыс. га в Ростовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. Директор «Совэкона» Андрей Сизов рассказал «Коммерсанту», что гектар земли «Юга Руси» может стоить 100-150 тыс. руб. в зависимости от региона, то есть 20-30 млрд руб. в сумме.



Один из собеседников издания говорит, что у «Юга Руси» хозяйства существуют отдельно от маслозаводов, поэтому продажа земель не должна сказаться на основном бизнесе, зато может улучшить финансовое положение холдинга. Так, в 2006—2011 годах холдинг привлек кредитов на $500 млн, синдицированных Европейским банком реконструкции и развития, а после девальвации рубля в 2014 году долговая нагрузка существенно выросла. В 2017 году «Юг Руси» вел переговоры о слиянии с «Солнечными продуктами», но до сделки не дошло. Некоторые активы самих «Солнечных продуктов» позже перешли под контроль «Русагро».



По информации одного из собеседников издания, с покупкой земель «Юга Руси» «Агрокомплекс» может приблизиться ко второму месту в рейтинге крупнейших владельцев сельхозземель, которое на май 2021 года занимал холдинг «Продимекс» с 865 тыс. га, первое — у «Мираторга» с 1,04 млн га (по данным BEFL). Подобных крупных сделок в России не было уже несколько лет, говорит Сизов. По его словам, сопоставимой была продажа в 2017 году шведской Black Earth Farming 244 тыс. га «Волго-Донсельхозинвесту» (сегодня называется «Агроинвест»). Эксперт ожидает ускорения темпов M&A в отрасли на фоне снижения рентабельности из-за ограничений на экспорт зерна и масличных.



Управляющий директор BEFL Владислав Новоселов в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Crop Production — 2021/22 говорил, что в наиболее благоприятных для растениеводства регионах предложения о продаже сельхозземель находятся на минимальных за последние 12 лет значениях. «Если появляется что-то качественное, то это вызывает бурю интереса, что приводит к росту цен. Сделок стало гораздо меньше из-за высокого спроса и малого предложения, которое если и есть, то с высокими оценками от продавцов», — рассказывал эксперт. Он также не исключал, что цены на земли продолжат увеличиваться.



По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, рынок сельхозземли остается интенсивным, а рублевые цены повышаются, в основном в связи с инфляционными процессами, пишет «Коммерсантъ». У крупных владельцев пашни есть возможности для роста, считает он.



«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева специализируется на растениеводстве, животноводстве, птицеводстве и переработке. Занимает второе место в стране по производству сырого молока и пятое по выпуску сахара. Земельный банк — свыше 660 тыс. га. В 2020 году выручка АО «Фирма "Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева"» выросла на 7,67%, до 57,27 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 1,6 раза, до 2,67 млрд руб.



«Юг Руси» — крупный агрохолдинг, основанный в 1992 году. В состав компании входят девять маслоэкстракционных заводов, 19 сельхозпредприятий в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском крае с общей площадью сельхозземель около 200 тыс. га, несколько мельничных комплексов в Ростовской области, хлебозавод, масложировой комбинат и комплекс консервного производства. Агрохолдинг является лидером по производству и продаже бутилированного растительного масла (торговые марки «Золотая семечка», «Злато» и др.), также компания отправляет масло и зерно на экспорт.

