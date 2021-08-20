Чистая прибыль «Черкизово» выросла почти до 7 млрд рублей

Позитивная динамика выручки обусловлена хорошими операционными результатами работы компании Е. Разумный

Чистая прибыль группы «Черкизово», крупнейшего производителя мяса в стране, согласно рейтингу «Агроинвестора», за первое полугодие 2021-го увеличилась на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,9 млрд руб. по МСФО, сообщила пресс-служба компании. Выручка за первое полугодие выросла на 30,8% до 39,8 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 21,2% в годовом сопоставлении, до 6,5 млрд руб., рентабельность по этому показателю сократилась с 17,5% до 16,3%. За первое полугодие капитальные вложения группы выросли на 76,9% до 7,7 млрд руб.



По словам гендиректора «Черкизово» Сергея Михайлова, позитивная динамика выручки обусловлена хорошими операционными результатами работы компании, особенно ее птицеводческого сегмента. «Отчасти этому способствовала стабилизация во втором квартале цен на куриное мясо, которые в первые месяцы года находились под влиянием резкого роста стоимости кормокомонентов, таких как зерно, соевый шрот, прочие кормокомпоненты и упаковка», — цитирует его пресс-служба компании. Топ-менеджер также рассказал, что драйвером роста продаж стала продажа продукции под собственными брендами через розничные сети, а также за счет поставок в фудсервис и на экспорт. Кроме того, позитивно повлияла покупка в апреле двух мясоперерабатывающих предприятий «Пит-Продукт» в Ленинградской области. Предприятия способны выпускать 39 тыс. т колбас, сосисок и мясных деликатесов в год. Одним из ключевых направлений роста «Черкизово» остается экспорт, добавила пресс-служба компании.



Согласно отчету, совокупный объем продаж мяса бройлера за первое полугодие увеличился на 4,9% до 359,7 тыс. т. Средняя цена реализации выросла на 23,9% и составила 129,7 руб./кг. «По мере расширения географии продаж компании за счет охвата новых российских регионов показатель взвешенной дистрибуции продукции марки «Куриное царство», представляющей средний ценовой диапазон, увеличился почти на пять процентных пунктов, а продажи выросли на 26% в годовом сопоставлении, — говорится в отчете «Черкизово». — По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи продукции под маркой «Петелинка» и продажи в канале фудсервис увеличились на 10% и 53% соответственно».



По данным компании, стремительный рост продаж объясняется приобретением завода по производству полуфабрикатов из мяса птицы в Тульской области и низкой базой прошлого года, когда многие эпидемиологические ограничения еще продолжали действовать. Под влиянием этих факторов выручка сегмента увеличилась на 29,9% и достигла 45,7 млрд руб.



Объем продаж свинины сторонним покупателям за первое полугодие сократился на 35% и составил 64,3 тыс. т. «Черкизово» связывает это со снижением объемов реализации живых свиней и уменьшением продаж туш сторонним покупателям в пользу собственной мясопереработки. В результате выручка сегмента снизилась на 10% и составила 10,6 млрд руб.



Продажи продукции мясопереработки сторонним покупателям за первое полугодие увеличились на 15,7% до 60,4 тыс. т. Средняя цена реализации выросла на 9% и составила 206,2 руб./кг. Причиной этого стало наращивание продаж продукции под торговой маркой «Черкизово», в том числе продукции высокого ценового сегмента под брендом «Черкизово Premium», с акцентом на сырокопченые колбасы и ветчины. Выручка сегмента увеличилась на 26,2% и достигла 12,4 млрд руб.



В ближайшей перспективе негативное влияние на продажи может оказать непростая ситуация с доходами населения, особенно это касается премиальной продукции с высокой добавленной стоимостью, говорится в отчете компании. «В то же время принимаемые властями меры социальной поддержки населения дают основания рассчитывать, что потребительский спрос останется стабильным», — надеется компания. Кроме того, «Черкизово» продолжает отмечать восстановление продаж в фудсервисе, которые возвращаются на уровень 2019 года. По мнению компании, если эпидемиологическая ситуация в стране будет улучшаться, продажи смогут динамично расти в этом и в последующие годы.



В отчете компании также говорится, что в дополнение к уже реализующимся проектам в ближайшие годы «Черкизово» планирует вложить более 80 млрд руб. в расширение своих мощностей за счет строительства новых предприятий по производству продукции из свинины и птицы в нескольких регионах. Это позволит компании значительно нарастить объемы производства различных видов мясной продукции.

