А1 может купить производителя сырков «Б.Ю. Александров»

«Ростагроэкспорт» выпускает свыше 150 тонн продукции в день «Б.Ю. Александров»

Инвестиционное подразделение «Альфа-групп» А1 направило оферту о выкупе долей совладельцам ГК «Ростагроэкспорт» - производителю молочной продукции под брендом «Б. Ю. Александров», пишет «Коммерсантъ». После смерти основателя компании Бориса Александрова нынешние управляющие не могут решить корпоративные вопросы, и инвесторы заявили, что решат конфликт в интересах каждой стороны. Юристы полагают, что А1 выкупит часть компании, чтобы консолидировать бизнес и перепродать стратегическому инвестору.



Документ направили наследникам основателя Ольге, Екатерине, Константину Александровым, Наталье Кокоте, Юрию Изачику и пяти менеджерам. Всем владеющим активами или правами на бренды «Ростагроэкспорт» предложили одинаковые денежные суммы. Источник издания сообщает, что весь бизнес компании оценивается в $50 млн (3,62 млрд руб.).



Сейчас группой руководит Екатерина Александрова — Борис Александров передал ей товарные знаки «Ростагроэкспорт» и «Б.Ю. Александров» незадолго до смерти. Сам основатель не имел долей в бизнесе. Владельцем основной компании «Ростагрокомплекс» был Юрий Изачик — летом он согласился разделить бизнес с ключевыми руководителями (каждый из них получил бы по 17%), однако позже отозвал доли. Ситуация закончилась взаимными обвинениями и обращениями в полицию.

Управляющий партнер А1 Андрей Елинсон заявил, что компания намерена вывести бизнес из кризиса и разрешить сложные корпоративные споры. Также А1 может попытаться перепродать «Ростагроэкспорт» стратегическому игроку. Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов считает, что инвесторы заинтересуются покупкой актива, так как сейчас рынок молочных продуктов растет.



На горизонте трех-пяти лет ожидается рост экономики России, говорит исполнительный директор инвестиционной компании «Атон» Иван Николаев. По его словам, это отразится на потребительских рынках. «Поэтому в перспективе актив будет стоить дороже, чем сейчас. Также нужно помнить, что А1 — довольно специфический инвестор, — сказал эксперт «Агроинвестору». — Кроме того, активом сейчас, возможно, некому полноценно заниматься. А делать это придется, чтобы не разрушать стоимость».



Управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что «Ростагроэкспорт» - успешный игрок, прошлый год компания закончила неплохо. «Что будет по итогам 2021-го пока нельзя сказать, каков результат передачи управления — тоже неизвестно. Компания А1 специализируется на покупке недооцененных активов для их последующей продажи», — рассказал эксперт. По его мнению, А1 сможет сделать из «Ростагроэкспорта» компанию еще большего масштаба, «но кому ее потом продать, пока неясно».



По собственным данным компании, ГК «Ростагроэкспорт» - один из наиболее значимых игроков на рынке молочной продукции как в России, так и на международном уровне. Головной завод находится в Пушкинском районе Подмосковья, завод по выпуску детского питания — в Саратове, предприятие по производству глазури — в Калининграде. Ежедневно они перерабатывают более 800 т молока, 150 т творога и выпускают свыше 150 т продукции. Ассортимент включает более 250 наименований, реализуемых под различными брендами.

