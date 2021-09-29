Структура Вадима Мошковича продаст часть акций «Русагро» в рамках SPO

Инвесторов ориентируют на завершение букбилдинга 30 сентября М. Стулов

Структура Вадима Мошковича Granada Capital CY Limited продает около 18 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) группы «Русагро» (13,4% капитала) в рамках SPO, говорится в опубликованном компанией документе. Ожидается, что после сделки Granada снизит долю в компании до 58,5%. Глобальными координаторами и совместными букраннерами сделки выступают J. P. Morgan, UBS и «ВТБ Капитал», совместным букраннером — Газпромбанк. На фоне сообщения о продаже акций, GDR «Русагро» сегодня упали в начале торгов на Московской бирже на 3,4%.



Предварительно инвесторов ориентируют на завершение букбилдинга 30 сентября, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Общая стоимость выставленного на продажу пакета без учета традиционного для сделок SPO дисконта к рыночным котировкам может составить около $275 млн, знает агентство.



«Коммерсантъ» со ссылкой на источники заявляет, что якорным инвестором может стать Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда считает, что РФПИ вряд ли может стать инвестором, который будет развивать компанию. «Скорее — ждать дивидендов или лучшего времени, чтобы продать свой пакет с выгодой», — сказала эксперт «Агроинвестору». По ее оценке, продажа акций из пакета дает выгоды или убытки (с учетом прошлых вложений) владельцу бизнеса и может менять расстановку сил внутри компании. «Как последствие — новый обладатель может иметь больше стимулов вносить новое в развитие компании — привлекать инвестиции», — прокомментировала Шагайда. По ее словам, иногда новым владельцем становится лицо, перед которым компания имела долг, в этом случае для холдинга есть выгода.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что есть две возможные причины продажи акций: либо Мошковичу нужны деньги для развития новых проектов, либо продажа принесет хорошую прибыль. «Кто может купить активы пока сказать сложно, но найти желающего сейчас можно. Видимо Мошкович знает, кто потенциально может приобрести эти акции», — сообщил эксперт «Агроинвестору».



Мошкович уверен в перспективах «Русагро», он уверен, что компания продолжит показывать положительные результаты, и полагает, что ее стратегия позволит создать дополнительную акционерную стоимость и открыть новые возможности, говорится в документе. «Кроме того, продажа увеличит количество акций компании в свободном обращении, что даст возможность повысить торговую ликвидность в интересах акционеров», — сообщает «Русагро».



Кроме того, согласно документу, Мошкович останется крупнейшим акционером компании, продолжит возглавлять совет директоров и не планирует дальнейшего снижения доли. Бизнесмен, помимо «Русагро» владеющий крупными активами в сфере девелопмента, получит возможность расширить инвестиции в рамках существующего бизнеса и в новые проекты, отмечается в сообщении.



Уставный капитал «Русагро» (Ros Agro plc) разделен более, чем на 27 млн акций, одна акция равна пяти GDR. Основным владельцем компании является семья Мошковича (71,8%), 7,5% акций принадлежат гендиректору «Русагро» Максиму Басову, в свободном обращении — 20,6%.

