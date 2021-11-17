Владельцы производителя сырков «Б. Ю. Александров» не согласились продать бизнес

Заводы компании ежедневно перерабатывают более 800 тонн молока «Б. Ю. Александров»

Действие оферты А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-групп») о приобретении долей в группе «Ростагроэкспорт» (в том числе производит сырки под брендом «Б. Ю. Александров) для разрешения корпоративного спора завершилось, сообщили «Ведомости» со ссылкой на управляющего партнера А1 Андрея Елинсона. Интерес к оферте проявила лишь часть совладельцев группы, тогда как ее исполнение возможно только с общего согласия всех участников спора.



О том, что А1 хочет выкупить доли совладельцев «Ростагроэкспорта», стало известно в начале октября. Поскольку после смерти основателя компании Бориса Александрова управляющие не могут решить корпоративные вопросы, инвесторы хотели уладить конфликт в интересах каждой стороны. Оферта была направлена Ольге, Екатерине и Константину Александровым, Наталье Кокоте, Юрию Изачику, а также пяти топ-менеджерам компании. Источник «Коммерсанта» тогда сообщал, что бизнес компании оценивается в $50 млн. Позднее эту оценку подтвердил Юрий Изачик, ранее владелец 100% «Ростагрокомплекса» (основная операционная компания «Ростагроэкспорта»).



В июне 2021 года Изачик подарил 85% акций пяти топ-менеджерам компании, по 17% получили Сергей Бабаченко, Валентина Кшенникова, Галина Макарова, Марина Резникова и Нелли Храпунова. Однако в октябре Изачик обратился в Арбитражный суд Московской области с исками к ним: предприниматель просил признать недействительным договор дарения. Позднее в интервью Forbes Изачик говорит, что подарил топ-менеджерам 85% акций, поскольку ему обещали долю 15% «во вновь созданной холдинговой компании, в которую должны войти все компании группы». Однако они свое обещание не выполнили: их доли в других компаниях остались у них.



Топ-менеджеры компании, в свою очередь, подали иск в отношении Изачика, его обвиняют в принуждении к отказу от дарения части его доли в компании. В конце октября Изачик, который, по данным Forbes, сейчас находится в США, был объявлен в федеральный и международный розыск. 8 ноября Тверской суд Москвы заочно арестовал его.



«Ростагроэкспорт», по собственным данным, — один из наиболее значимых игроков на рынке молочной продукции как в России, так и на международном уровне. Головной завод находится в Пушкинском районе Подмосковья, завод по выпуску детского питания — в Саратове, предприятие по производству глазури — в Калининграде. Ежедневно они перерабатывают более 800 т молока, 150 т творога и выпускают свыше 150 т продукции. Ассортимент включает более 250 наименований, реализуемых под различными брендами.

