Экс-владелец производителя сырков «Б. Ю. Александров» объяснил конфликт в компании

А1 предлагает выкупить доли совладельцев группы «Ростагроэкспорт» «Б. Ю. Александров»

Сооснователь группы «Ростагроэкспорт», которая, в частности, выпускает продукцию под брендом «Б. Ю. Александров», Юрий Изачик в интервью Forbes объяснил спор с топ-менеджерами компании, который начался после смерти ее президента, основателя бренда Бориса Александрова.



Изачику принадлежало 100% в «Ростагрокомплексе» (основная операционная компания «Ростагроэкспорта»), однако в июне 2021 года он подарил 85% акций пяти топ-менеджерам компании. В октябре Изачик обратился в Арбитражный суд Московской области с исками к ним: «Ведомости» писали, что предприниматель просит суд признать недействительным договор дарения. По информации издания, он ссылается на то, что «находился в тяжелом психическом и физическом состоянии, чем воспользовались ответчики». Кроме того, они якобы ввели его в заблуждение о плохом финансово-экономическом состоянии компании.



В интервью Forbes Изачик говорит, что подарил топ-менеджерам 85% акций, поскольку ему обещали долю 15% «во вновь созданной холдинговой компании, в которую должны войти все компании группы». Однако они свое обещание не выполнили: их доли в других компаниях остались у них. «Когда я подписывал договор дарения, никаких юристов у меня, к сожалению, не было. Я думал, что имею дело с друзьями, и ничего не боялся», — посетовал Изачик.



Между тем, в конце октября стало известно, что Юрий Изачик объявлен в федеральный и международный розыск. Следствие попросило заключить предпринимателя под стражу по делу о принуждении к совершению сделки или к отказу от ее совершения (часть 2 статьи 179 УК, предусматривает до десяти лет лишения свободы), следует из картотеки суда. Адвокат бизнесмена Светлана Мальцева тогда говорила Forbes, что дело возбуждено по обращению топ-менеджеров «Ростагрокомплекса». По ее словам, Изачика обвинили в том, что он в своем судебном иске сообщил заведомо ложные сведения. Управляющий партнер А1 Андрей Елинсон уточнял изданию, что Изачику вменяют принуждение в отказе от дарения части его доли в компании. Тверской суд Москвы 8 ноября должен рассмотреть ходатайство следствия о заочном аресте Изачика, который, по информации Forbes, сейчас находится на лечении в Канзасе (США).



В начале октября инвестиционное подразделение «Альфа-групп» А1 направило оферту о выкупе долей совладельцам ГК «Ростагроэкспорт». Всем владеющим активами или правами на бренды «Ростагроэкспорт» предложили одинаковые денежные суммы. Источник «Коммерсанта» сообщал, что весь бизнес компании оценивается в $50 млн (3,62 млрд руб.). Управляющий партнер А1 Андрей Елинсон заявил, что компания намерена вывести бизнес из кризиса и разрешить сложные корпоративные споры. Также А1 может попытаться перепродать «Ростагроэкспорт» стратегическому игроку.

Изачик сказал Forbes, что А1 появилась в деле уже после того, как он обратился в Арбитражный суд с иском об оспаривании договора дарения. «Они сами на меня вышли. Мне их положительно отрекомендовали мои юристы», — утверждает предприниматель. Он считает оферту А1 разумной: в случае ее принятия он, пять топ-менеджеров и четверо законных наследников Бориса Александрова получат по $5 млн. «Ведомости» писали, что срок оферты истекает 3 ноября.



Компания «Ростагроэкспорт» была создана в 1995 году Борисом Александровым, Леонидом Микиртумовым и Юрием Изачиком. Юридически единоличным владельцем был Изачик, хотя, по его словам, Александров по неформальному соглашению получал около 70% прибыли. Микиртумов умер в 2015 году, Александров — в ноябре прошлого года. После его смерти в компании начался корпоративно-наследственный спор, поскольку бизнесмен не оставил завещания, а механизм распределения долевого участия в компании и прибыли был на словах и, по словам Изачика, «стал давать сбои». По данным kartoteka.ru , с сентября по 17% «Ростагрокомплекса» принадлежит ответчикам по иску Изачика: Сергею Бабаченко, Валентине Кшенниковой, Галине Макаровой, Марине Резниковой и Нелли Храпуновой. У самого Изачика осталось 15%.



«Ростагроэкспорт», по собственным данным, — один из наиболее значимых игроков на рынке молочной продукции как в России, так и на международном уровне. Головной завод находится в Пушкинском районе Подмосковья, завод по выпуску детского питания — в Саратове, предприятие по производству глазури — в Калининграде. Ежедневно они перерабатывают более 800 т молока, 150 т творога и выпускают свыше 150 т продукции. Ассортимент включает более 250 наименований, реализуемых под различными брендами.

