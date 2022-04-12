Минсельхоз повысит требования к хранителям запасов интервенционного фонда

В этом году в интервенционный фонд может быть закуплено 1,2 млн тонн зерна ooo-avg.ru

Требования к хранителям запасов федерального интервенционного фонда будут повышены, следует из законопроекта, вносящего поправки в закон «О развитии сельского хозяйства», который размещен на сайте Минсельхоза. В документе говорится, что юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие хранение запасов интервенционного фонда, не выполняющие условия договора хранения, могут быть на три года лишены права на участие в конкурсном отборе хранителей. Исполнителем, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в АПК выбран Минсельхоз. Он же будет принимать решение о лишении права на участие в конкурсном отборе.



Сейчас «Объединенная зерновая компания» (ОЗК, госагент интервенционного фонда сельхозпродукции) по поручению Минсельхоза проводит конкурсы по отбору хранителей фонда зерна и сахара. По зерну они проводятся в 24 регионах, по сахару — в 16 регионах. Завершить конкурсные мероприятия планируется ориентировочно во втором квартале 2022 года, ранее сообщала пресс-служба ОЗК. Предполагается, что в текущем году в фонд будет закуплено 1,2 млн т зерна, до 2024-го планируется сформировать неснижаемый запас зерна в фонде в размере 3 млн т, сахара — 250 тыс. т.



В начале апреля Минсельхоз утвердил предельные цены на зерно и сахар, при достижении которых в 2022—2023 годах будут проводиться закупочные и товарные интервенции. Закупки зерна в государственный интервенционный фонд могут начаться при достижении цен на мягкую пшеницу 3-го класса 13860 руб./т с НДС и 12600 руб./т без НДС; 4-го класса — 13090 руб./т и 11900 руб./т; на рожь не ниже 3-го класса — 9790 руб./т и 8900 руб./т; на ячмень — 10780 руб./т и 9800 руб./т.



Предельные цены для проведения товарных интервенций установлены на уровне 15290 руб./т с НДС и 13900 руб./т без НДС для пшеницы 3-го класса, 14410 руб./т и 13100 руб./т — 4-го класса. Продажи ржи из интервенционного фонда могут проводиться при достижении ее цены 11220 руб. с НДС и 10200 руб./т без НДС, ячменя — 11880 руб./т и 10800 руб./т.



Цены на свекловичный сахар для закупочных интервенций определены на уровне 36080 руб./т с НДС и 32800 руб./т без НДС, для товарных — 39710 руб./т и 36100 руб./т соответственно. Интервенции на рынке сахара ранее никогда не проводились, их планируется начать в этом году.

