Минсельхоз не видит предпосылок для проведения закупочных интервенций по сахару

Средние цены на сахар существенно выше, чем предполагается для начала закупок в госфонд Легион-Медиа

Ценовая конъюнктура на внутреннем рынке сахара в России выглядит стабильной, поэтому дополнительное регулирование в виде закупочных интервенций не требуется. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба Минсельхоза. Там напомнили, что предельный минимальный уровень цен для интервенций по этому товару установлен в размере 33,6 тыс. руб./т без НДС. При этом сейчас средневзвешенные цены в Центре и Приволжье составляют около 48 тыс. руб./т.



Закупочные интервенции необходимы в первую очередь для снятия излишков на рынке и поддержки рентабельности производителей, отмечает министерство. Сейчас продолжаются закупки зерна в интервенционный фонд: по состоянию на 16 декабря приобретено более 2,7 млн т. Ранее сообщалось, что до конца года в интервенционном фонде планируется сформировать запас продовольственного зерна в объеме 3 млн т



Между тем, по данным Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар), уборка сахарной свеклы в России уже завершена. К 20 декабря из 65 сахарных заводов продолжают переработку сахарной свеклы 53 предприятия. С начала сезона произведено 5,1 млн т свекловичного сахара, что на 120 тыс. т больше, чем на аналогичную дату в прошлом году.



Механизм закупочных и товарных интервенций на рынке зерна действует в России с 2001 года. Он используется для стабилизации цен и поддержки сельхозпроизводителей. Когда цены на зерно падают, государство закупает его в госфонд, тем самым убирая излишек с рынка. При резком росте цен принимается решение о продаже зерна: насыщение рынка позволяет сдержать рост цен.



С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но интервенции пока не проводились. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в начале октября говорил об отсутствии предпосылок для закупки в госфонд сахара поскольку цены на внутреннем рынке на 40% выше среднего уровня 2021 года.



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