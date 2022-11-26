Уборка сахарной свеклы затянулась

Урожайность сахарной свеклы выше прошлогодней Pixabay

По данным Минсельхоза на 24 ноября, сахарная свекла была выкопана с 960,9 тыс. га (986,7 тыс. га годом ранее), накопано 45,6 млн т (40,4 млн т), средняя урожайность составила 474,1 ц/га (409,5 ц/га). Не убранными остается около 7% посевов, в основном в Центре. Этот сезон для сахарной свеклы непростой, говорит ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов: задержка с уборкой агрокультуры достаточно серьезная. «Во многих регионах она убирается при минусовых температурах, уже находясь под снегом. В предыдущие годы, конечно, сахарную свеклу тоже иногда копали в мороз, но такой масштаб поздней уборки в истории России рекордный, настолько много, как сейчас, свеклы в ноябре не убиралось никогда», — рассказал он «Агроинвестору».



В Ростовской области на 23 ноября уборка сахарной свеклы шла в семи из восьми свеклопроизводящих районах. Было убрано 94,1%, или 15,63 тыс. га из посеянных 16,61 тыс. га, урожайность составила 513,3 ц/га (509,5 ц/га в 2021-м), валовой сбор — 802,4 тыс. т (805,5 тыс. т годом ранее). В Липецкой области на 22 ноября уборка сахарной свеклы продолжалась во всех 17 свеклопроизводящих районах. Накопано более 4,7 млн т агрокультуры. Урожайность превышала прошлогоднюю на 21% и составляла 443,4 ц/га. В Белгородской области уборка агрокультуры шла во всех 19-ти свеклопроизводящих районах. Было убрано 80,1% площади (годом ранее -99,8%), урожайность увеличилась до 560 ц/га против 426,6 ц/га в 2021 году, валовой сбор — до 2,6 млн т против 2,3 млн т. На заводы было вывезено 64% собранной свеклы, тогда как на аналогичную дату прошлого сезона показатель составлял 81%, приводит данные Иванов.



В ГК «Агротех-Гарант», хозяйства которой находятся в Воронежской и Белгородской областях, на 24 ноября было не убрано около 20% сахарной свеклы, с полей на сахарные заводы вывезено около 60%. При этом урожайность агрокультуры рекордная — более 600 ц/га в зачетном весе, что почти на 25% превышает показатель прошлого года, говорит президент компании Сергей Оробинский. «В связи с погодными условиями приходится прилагать титанические усилия для того, чтобы все убрать и не оставить урожай в поле», — сказал он «Агроинвестору».



С одной стороны, обильные осадки, непрекращающиеся в течении двух месяцев, способствовали накоплению в почве желаемой влаги, что, безусловно, дает хороший задел на урожай следующего года. С другой, они создают дополнительные проблемы при уборке всех поздних культур, для подготовки почвы. «Обычно в начале ноября мы завершаем уборку сахарной свеклы, а во второй декаде — ее вывоз на переработку. В этом году при благоприятном стечении обстоятельств уборку свеклы сможем завершить лишь к Новому году, или даже в начале января. Очень надеемся, что сумеем убрать весь выращенный урожай с минимальными потерями», — говорит руководитель.



Оробинский рассчитывает, что сбудется среднесрочный прогноз погоды, наступят небольшие заморозки, и сотрудники компании сделают последний рывок, чтобы завершить уборку. Сейчас же, по его словам, техника буквально тонет на полях. Он добавляет, что есть большая вероятность того, что далеко не все хозяйства смогут убрать и вывезти сахарную свеклу без существенных потерь. Кроме того, при такой сложной уборке техника очень сильно изнашивается, приходится ее часто ремонтировать и восстанавливать, а с поставкой запасных частей и сервисным обслуживанием есть большие проблемы, добавляет Оробинский. Также он обращает внимание, что во многом результаты последнего месяца уборки будут зависеть от работы свеклоприемных пунктов, взаимного соблюдения графиков вывоза и приемки свеклы, а также ее качества.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец рассказывает, что в этом году предприятие получило рекордную урожайность сахарной свеклы — 780 ц/га. «За всю историю производства агрокультуры в нашем Лабинском районе такого показателя не было никогда. Для сравнения, в прошлом году средний сбор с гектара составил 560 ц, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Такого результата удалось достигнуть благодаря последовательному усовершенствованию технологии выращивания сахарной свеклы. В том числе, мы обучались у ведущих мировых производителей семян агрокультуры».



Погода в этом году на Кубани была неидеальной: летом в течение месяца стояла жара выше +35 градусов, что вредно для свеклы. Тем не менее, качество агрокультуры неплохое, содержание сахара 14,3% — чуть меньше, чем в прошлом сезоне, когда показатель составлял немногим более 15%, сравнивает Неженец. «По срокам уборки мы уложились в традиционные для нашего региона рамки: начали ее 20 сентября, закончили 30 октября. Однако в следующем году, возможно, будем начинать уборку на 10 дней раньше, чтобы не задерживать сев озимой пшеницы на полях, где предшественником является сахарная свекла, как было в этом году», — добавляет руководитель.



Рентабельность сахарной свеклы в этом сезоне высокая и относительно другой производимой агрофирмой растениеводческой продукции находится на первом вместе. «Главным образом, такой результат мы получили благодаря высокой урожайности. Однако расширять посевы мы не планируем, останемся в пределах традиционных для нас площадей. Для нас важно сохранить полученный уровень урожайности, при этом будем работать над повышением качества», — делится планами Неженец.



Управляющий сахарной группой концерна «Покровский» Михаил Пак отмечает, что на юге России в этом году сухая осень, кратковременные осадки почти не повлияли на график уборки сахарной свеклы. Соответственно, к середине ноября хозяйства концерна полностью выкопали урожай на всех территориях присутствия. В текущем сельхозсезоне этой агрокультурой в «Покровском» было занято 23,3 тыс. га, средняя урожайность составила 640 ц/га, на отдельных полях она превысила 800 ц/га. «Также высокие показатели мы получили по сахаристости — 16-17%, на некоторых полях выход сахара составлял 13 т с гектара», — доволен Пак.



У «Покровского» три сахарных завода: «Каневсксахар», «Тимашевский сахарный завод» и СК «Курганинский». За сезон-2022/23 они переработали почти 2 млн т свеклы, из которых более 1,5 млн т — собственный урожай. «В течение пяти лет мы полностью реконструировали заводы, вложив в их модернизацию и техническое переоснащение более 4,2 млрд руб., — рассказал Пак «Агроинвестору». — В прошлом году приступили ко второму этапу: расширили на 30% посевы сахарной свеклы, что позволило нам увеличить загрузку сахарных заводов собственным сырьем с 50% до 80%. Сейчас их производственные линии работают почти на полную проектную мощность, сезон мы отработали за 110-115 дней без сбоев и остановок. С учетом графика уборки агрокультуры, это оптимальные сроки». До конца ноября предприятия «Покровского» полностью закончат переработку и перейдут к обслуживанию оборудования и подготовке к консервации до следующего сезона.



«Что касается выработки сахара, то благодаря высокой дигестии мы произведем значительно больше сахара, по предварительным подсчетам, около 280 тыс. т, — делится Пак. — Это почти на 40% больше, чем в прошлом сезоне, когда при тех же объемах переработки (1,9 млн т), но низкой дигестии свеклы, мы получили 205 тыс. т сахара».



Выход сахара из поздней свеклы немного проседает, отмечает Иванов. Сейчас этот показатель сопоставим с прошлым сезоном, однако в начале уборочной кампании выход сахара был выше, чем год назад — 12% против 11,2% соответственно. «Годом ранее выход сахар динамично увеличивался до конца переработки в феврале, а в этом году он растет медленнее и к середине ноября сравнялся с уровнем прошлого года — около 13,7%, — уточняет эксперт. — С конца ноября выход сахара станет ниже показателя аналогичного периода 2021-го. Это говорит о том, что свекла, которая приходит на переработку позже, ниже по качеству. Вероятно, и хранится она хуже».



По прогнозу ИКАР, с учетом переработки мелассы и сиропа из свеклы нового урожая будет выработано больше 6 млн т сахара. «Насколько больше — пока непонятно. Если после морозов, которые с 28 ноября обещают в Центре, где продолжается уборка, не будет оттепели, то агрокультура в замороженном виде хорошо сохранится, и выход сахара из нее будет неплохим», — считает Иванов. Пока оттепели после наступления морозов не ожидается, и есть вероятность, что российские предприятия смогут выпустить чуть больше сахара. При этом, добавляет Иванов, некоторые заводы в текущем сезоне будут перерабатывать сахарную свеклу до февраля, пять предприятий продолжать перерабатывать сироп и мелассу до августа 2023-го. ​



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