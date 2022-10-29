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Регионы

Аграрии рискуют не успеть убрать всю сахарную свеклу

В ряде регионов работу сдерживают дожди

Елена Максимова

| Агроинвестор |

К 27 октября накопано 31 млн тонн сахарной свеклы
Pixabay
К 27 октября накопано 31 млн тонн сахарной свеклы
Pixabay

В ряде регионов продолжается уборка сахарной свеклы, темп которой из-за погодных условий несколько отстает от прошлого года. По данным Минсельхоза, к 27 октября сахарная свекла была выкопана с 682,7 тыс. га (840,3 тыс. га в прошлом году), накопано 31 млн т (32,9 млн тонн), средняя урожайность составила 453,7 ц/га (391,1 ц/га). На Юге, вероятно, сахарная свекла будет убрана полностью, и урожай будет хорошим, прогнозирует ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. На 25 октября агрокультура была выкопана на 72,2% от общей площади макрорегиона к уборке.

«А вот в ряде регионов от Брянской области до Башкирии есть риски, что всю свеклу убрать не успеют из-за дождей, а через неделю-две во многих субъектах России начнутся заморозки», — сказал Иванов «Агроинвестору». В Центре на середину третьей декады октября свекла была выкопана лишь на 56,7% уборочной площади, в Поволжье — на 77,5%. При этом Алтайский край к указанной дате собрал весь урожай сахарной свеклы, который составил 1,2 млн т против 1,1 млн т годом ранее. При этом свеклосахарная кампания в России сезона-2022/23 началась в среднем ранее предыдущего сезона в большинстве регионов, кроме Волга-Урала, отмечает Иванов.

«Прогресс Агро» (Краснодарский край) планирует убирать сахарную свеклу до декабря, если погода не внесет свои коррективы. На данный момент урожайность агрокультуры на предприятиях агрохолдинга в среднем составляет около 572 ц/га, дигестия — 16%. Убранную свеклу отправляют на входящий в структуру «Прогресс Агро» сахарный завод «Свобода» в Усть-Лабинске. Он уже принял более 674 тыс. т свеклы, переработано около 605 тыс. т. В сутки предприятие производит порядка 1 тыс. т сахарного песка, на данный момент выработано более 83 тыс. т сахара. В период переработки «Свобода» работает в две смены по 12 часов. Этот год для сахарной свеклы по погодным условиям оказался довольно благоприятным, считают в «Прогресс Агро».

Хозяйства концерна «Покровский» (Краснодарский край) выкопали уже более 80% урожая сахарной свеклы. На юге России в этом году сухая осень с кратковременными осадками, которые не повлияли на график уборки агрокультуры, прокомментировала «Агроинвестору» главный агроном «Покровского» Лидия Кухаренко. В текущем сезоне сахарной свеклой в концерне занято 23,3 тыс. га, средняя урожайность составляет 630-640 ц/га. «Это хорошие показатели, в начале сезона мы ориентировались на 500 ц/га и выше», — отмечает Кухаренко. Радует и дигестия — 16-17%, на некоторых полях выход сахара составляет 13 т с гектара, что позволит максимально загрузить сахарные заводы концерна собственным сырьем. Убранная свекла сейчас складывается в бурты на полях, чтобы быстрее освободить площади под сев озимых, и по графику отправляется на переработку. «Мы планируем завершить уборку сахарной свеклы во всех регионах присутствия до 5 ноября и полностью транспортировать урожай на заводы до 20 ноября», — делится планами Кухаренко.

На предприятии «Флагман» в Краснодарском крае уборка сахарной свеклы заканчивается 30 октября. Урожайность агрокультуры в этом сезоне высокая — 600 ц/га, рассказал «Агроинвестору» руководитель компании Сергей Зарудко. Он добавляет, что на старте сезона — в августе — цены на сахарную свеклу из-за высоких цен на сахар (более 60 руб./кг) превышали 5 тыс. руб./т. «Это самая высокая цена на моей памяти», — говорит он. Однако затем стоимость сахара снизилась до 47 руб./кг, соответственно, и цены на сахарную свеклу упали, на конец октября они составляют 4,1-4,2 тыс. руб./т в зависимости от содержания сахара и предприятия-переработчика.

По прогнозу ИКАР, производство сахара с учетом выработки из сиропа и мелассы в текущем сезоне составит не менее 6,4 млн т. «Это при условии, что вся сахарная свекла будут убрана, и не будет сильных оттепелей после сильных морозов, то есть, агрокультура сохранится до момента переработки», — подчеркивает Иванов. По данным Евразийской сахарной ассоциации на 24 октября, с начала сезона в России было выработано 2,64 млн т сахара против 2,4 млн т за аналогичный период прошлого года.


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Елена Максимова 

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