Темпы производства сахара превышают прошлогодние

К третьей декаде сентября переработку сахарной свеклы нового урожая вел 61 сахарный завод ГК «Продимекс»

По данным Минсельхоза на 22 сентября, сахарная свекла выкопана с 263,4 тыс. га (25,7% площади), собрано 11,5 млн т против около 9 млн т годом ранее. Средняя урожайность по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась с 371,2 ц/га до 437,3 ц/га. По информации «Союзроссахара», с начала сезона (1 августа) по 19 сентября в России было выпущено более 1 млн т сахара. Переработку сахарной свеклы нового урожая ведет 61 сахарный завод. К концу месяца будут работать 68 предприятий.



К 21 сентября средняя по России масса корня была на 14.4% выше, чем в 2021-м, а сахаристость свеклы — на 6,4% ниже, уточнил «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Свеклосахарная кампания в сезоне-2022/23 началась в среднем раньше предыдущего сезона в большинстве регионов, кроме Волга-Урала. «Уборка идет темпом выше предыдущего года. Из четырех макрорегионов, где выращивается агрокультура, урожайность ниже прошлогодней лишь на Алтае. В середине сентября темп уборки свеклы снизился из-за дождей в основном в Центральном регионе», — комментирует он. К 19 сентября переработка свеклы началась в 16 регионах из двадцати. Всего выработано 1,05 млн т сахара, что на 8,7% больше, чем в аналогичный период годом ранее, добавляет эксперт.



В Краснодарском крае к третьей декаде сентября заготовлено 4,4 млн т свеклы в зачетном весе на свеклопункте (с учетом подвоза из Ставрополья и Ростовской области) против 3,6 млн т годом ранее и 3,4 млн т в 2020-м, выработано 554 тыс. т сахара. В прошлом и позапрошлом годах в аналогичный период в регионе было произведено 360 тыс. т и 428 тыс. т сахара соответственно, суточный объем выпуска сахара в этом году составляет 13,3 тыс. т (11,3 тыс. т в 2021-м и 13 тыс. т в 2020-м). Выход сахара — 13,29%, сообщает ИКАР.



По прогнозу ИКАР, по итогам сезона-2022/23 производство сахара в России с учетом переработки сиропа и мелассы составит не менее 6,4 млн т.

На полях предприятий ГК «Продимекс», крупнейшего в стране производителя сахара, к 21 сентября было убрано около 35 тыс. га сахарной свеклы. «К ее уборке в предприятиях группы компаний приступили по плану, однако затяжные обильные осадки значительно снизили темпы копки», — говорит заместитель гендиректора «Продимекса» Вадим Ерыженский. На сегодняшний день, добавляет он, лидерами по урожайности свеклы являются агропредприятия Краснодарского края, где средний показатель превышает 64 т/га. В Воронежской области к 21 сентября убрано около 19 тыс. га сахарной свеклы при средней урожайности 44,5 т/га и дигестии 16,73%.



«Несмотря на сложности в уборке агрокультуры, вызванные погодными условиями, предприятия «Продимекса» выполняют квоты по вывозу свеклы, установленные сахарными заводами, используя бункеры-перегрузчики и трактора для буксировки грузового автотранспорта, что позволяет заводам работать в штатном режиме», — рассказал «Агроинвестору» Ерыженский. Сезон сахароварения ведут все сахарные заводы, входящие в группу «Продимекс». Уже выработано более 200 тыс. т сахара — почти вдвое больше, чем годом ранее. В том числе «КСП» филиал “Золотухинский”» осваивает мощности модернизированных в 2022 году отделений с увеличенной производительностью, также ведется выпуск новой продукции — мелассированного жома с повышенным содержанием питательных веществ. Цены на сахар, по мнению Ерыженского находятся на стабильном уровне, и их роста не предвидится.



Руководитель сахарного бизнеса концерна «Покровский» Михаил Пак отмечает, что в этом году в хозяйствах группы урожайность и дигестия сахарной свеклы выше, чем в 2021-м. «Хозяйства концерна убрали сахарную свеклу более чем с 30% общей посевной площади, урожайность составляет 500-700 ц/га, дигестия — 17-18%», — уточняет он. Пак прогнозирует, что в целом по Кубани производство сахара будет однозначно не ниже, чем годом ранее — 1 млн т регион произведет почти наверняка. Пока все заводы работают в штатном режиме.



Текущие цены на сахар в Краснодарском крае, по данным топ-менеджера «Покровского», в опте в этом сезоне снижались до отметки 47-47,5 тыс. руб./т, затем поднимались до 52 тыс. руб./т, а сейчас находятся на уровне 49 тыс. руб./т. «Полагаю, что в пределах 49-50 тыс. руб./т цены будут находиться до конца октября, пока на заводах идет переработка свеклы. Затем, когда станет понятно, сколько сахара мы произвели, они поднимутся выше 50 тыс. руб./т, но, полагаю, больше 52 тыс. руб./т они не вырастут», — прогнозирует Пак.



В «Прогресс Агро» уборка сахарной свеклы стартовала с 1 августа, вместе с запуском сезона переработки сахарного завода «Свобода». Для обеспечения плавного выхода на полную мощность завода — 7,4 тыс. т переработки сахарной свеклы в сутки — растениеводческие предприятия агрохолдинга ведут размеренную уборку по 6-7 тыс. т в сутки. На 22 сентября убрано 20% запланированной площади. Всего аграриям предстоит выкопать сахарную свеклу на 11,7 тыс. га.



Сейчас урожайность в компании в среднем составляет 549,1 ц/га, это на 25% выше аналогичного периода прошлого года, рассказал «Агроинвестору» исполняющий обязанности директора хозяйства «Рассвет» (входит в состав «Прогресс Агро») Дмитрий Дубовиков. С начала копки свеклы на полях холдинга урожайность была меньше — 450-460 ц/га, с первых чисел сентября начался динамичный рост, добавляет он. Сегодня на некоторых полях урожайность достигает 600 ц/га. Уровень сахаристости свеклы — 16,8%. «Соблюдение агрономических сроков и технологий выращивания культуры способствовали получению хорошей урожайности и сахаристости в этом году. Также сыграли свою роль благоприятные погодные условия», — делится Дубовиков.



Директор сахарного завода «Свобода» Борис Собакарь говорит, что в этом сезоне переработки на предприятии рассчитывают получить более 130 тыс. т сахара-песка, что на 45 тыс. т больше уровня прошлого года. На 22 сентября завод выработал около 50 тыс. т сахара.



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