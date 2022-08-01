Новый свеклосахарный сезон ожидается лучше предыдущего

По прогнозу Минсельхоза, валовой сбор сахарной свеклы в этом году составит 41,5 млн тонн freepik.com

По прогнозу Минсельхоза, урожай сахарной свеклы в этом году составит 41,5 млн т, в 2021-м, согласно Росстату, было собрано 41,2 млн т. Опрошенные «Агроинвестором» участники рынка настроены оптимистично и ждут хороших результатов. Так, на «Агрокомплексе» им. Н. И. Ткачева первый сбор сахарной свеклы 28 июля показал урожайность на 15% выше уровня прошлого года — 520 ц/га. Гендиректор компании Евгений Хворостина напоминает, что агрохолдинг занимает пятую позицию в топе отечественных производителей сахара. В этом году перед заводами компании стоит задача увеличить производство сахара на 20% до 470 тыс. т.



Финансовый директор группы «Сюкден» Глеб Тихомиров рассказал, что ситуация с развитием сахарной свеклы во всех хозяйствах агрохолдинга очень хорошая и лучше, чем в прошлом году. «Единственная проблема — это низкая сахаристость, которая связана с большим количеством осадков. Если дожди прекратятся и будет тепло, то показатель должен увеличиться», — добавляет он.



Президент компании «Агротех Гарант» Сергей Оробинский говорит, что в Белгородской и Воронежской областях густота посевов хорошая, как и развитие растений. «Если в августе не случится температурных катаклизмов, и во время уборки погодные условия будут нормальными, то мы получим большой урожай», — делится он.



В хозяйствах «Продимекса», крупнейшего в стране производителя сахара, посевы сахарной свеклы находятся в хорошем состоянии. «Погодных рисков пока не наблюдается, ожидаем хороший урожай. Важно теперь, чтобы погода не подвела в период уборки», — говорит заместитель гендиректора агрохолдинга Вадим Ерыженский.



В Краснодарском крае развитие сахарной свеклы тоже идет нормально, отмечает гендиректор агрофирмы «Прогресс» Александр Неженец. Средний вес клубня в хозяйствах предприятия составляет 600 г — это хороший показатель. Листовая масса тоже приличная. Компания проводит необходимые обработки раствором калия для повышения сахаристости. «Ожидания у нас оптимистичные. Мы надеемся получить урожайность в 700 ц/га. Это больше, чем в прошлом году, когда показатель был на уровне 560 ц/га», — делится Неженец. Единственное опасения руководителя — цена на сахар: он надеется, что из-за хорошего урожая свеклы стоимость сахара не будет слишком низкой.



Управляющий сахарной группы концерна «Покровский» Михаил Пак отмечает, что в текущем сезоне сахарная свекла развивается в стандартных параметрах: погода на Юге щадит посевы, агрокультура набирает сахар. По данным мониторинга агрономов компании, есть небольшая — на пару недель — задержка в росте и дигестии, в связи с чем предварительно на 10 дней сдвинется старт сезона. «Однако в целом по итогам уборочной кампании ожидаем хорошие результаты: по урожайности ориентируемся на 500 ц/га и выше, по сахаристости — на 15-16%, — рассказал топ-менеджер. — Если смотреть в динамике за пять лет, то это средние уровни. Но по сравнению с провальным прошлым годом, когда из-за повышенных осадков и задержек с севом свекла не успела набрать сахар, ситуация на полях гораздо лучше».



В прошлом сезоне, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка производство сахара в России составило 5,6 млн т, в этом, согласно июньскому прогнозу, при благоприятном стечении обстоятельств объем выпуска может достигнуть 6,5 млн т.



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