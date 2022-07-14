«Продимекс» увеличил мощности мелкой фасовки сахара

Спрос на сахар в мелкой упаковке растет «Продимекс»

«Продимекс», крупнейший в России производитель сахара, запускает на Земетчинском сахарном заводе (Пензенская область) цех, где будет фасовать сахар для розничных сетей в упаковке по 1 кг и 5 кг. Суточная мощность расфасовки по 1 кг составит 200 т, по 5 кг — около 50 т. Таким образом, предприятие ежегодно будет выпускать 85 тыс. т сахара в розничной упаковке категорий ТС2 и «Экстра», сообщила компания.



Реализация проекта началась год назад, на фоне увеличения розничного спроса на сахар компания ускорила его завершение. Инвестиции в фасовочный цех составили 240 млн руб. На предприятии установлено отечественное оборудование, часть линий итальянского производства, уточняет агрохолдинг.



Основная цель создания цеха фасовки — расширение поставок сахара в розничные сети и обеспечение Пензенской области и Приволжского федерального округа социально значимым продуктом в удобной для потребителя мелкой фасовке, говорится в сообщении «Продимекса». Отгрузка продукции будет осуществляться автомобильным и железнодорожным транспортом.



Земетчинский сахарный завод — одно из старейших предприятий отечественной свеклосахарной отрасли. Он был основан в 1849 году, в 2006—2010 годах была проведена масштабная реконструкция завода.

Земетчинский сахарный завод стал пятым из 14 сахарных заводов «Продимекса», где сахар упаковывается для реализации через розничные сети. Фасовочные мощности также работают на Елань-Коленовском сахарном заводе и Перелешинском сахарном комбинате в Воронежской области, в Золотухинском филиале «Курсксахарпрома» и на «Успенском сахарнике» в Краснодарском крае. За последние десять лет объемы продаж сахара федеральным и региональным сетям увеличились в пять раз, спрос на продукцию в мелкой упаковке растет, отмечает компания.



Ранее «Агроинвестор» писал, что «Продимекс» готовится к переработке сахарной свеклы урожая 2022 года. В том числе продолжает модернизацию филиала «Золотухинский» завода «Курсксахарпром». Объем инвестиций в 2022 году составил около 2 млрд руб.



Группа компаний «Продимекс» - один из крупнейших отечественных агрохолдингов, лидер свеклосахарной отрасли в России. Компания контролирует 900 тыс. га земель в наиболее благоприятных для сельского хозяйства регионах. Суммарный объем производства сахара составляет свыше 1 млн т в год.

