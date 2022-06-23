«Продимекс» завершил переработку сахара-сырца

Весной компания на треть увеличила отгрузку сахара, что позволило удовлетворить возросший спрос А. Галеев

«Продимекс», крупнейший в стране производитель сахара, сообщил о завершении переработки сахара-сырца, ввезенного из Бразилии. С 1 апреля Ольховатский сахарный комбинат и завод «Лискисахар» в Воронежской области переработали свыше 36 тыс. т и около 43 тыс. т сырца, «Ставропольсахар» - примерно 24 тыс. т. Предприятия работали в круглосуточном режиме, уточняет компания. Сахар-сырец проходил многоступенчатый контроль в лабораториях «Продимекса». Сахар из импортного сырца соответствует тому же ГОСТу, что и свекловичный, произведенный из российской сахарной свеклы, подчеркивает пресс-служба агрохолдинга.



С 2016 года сахар-сырец в России почти не перерабатывался, поскольку отечественные сахарные заводы перевыполняют плановые показатели Доктрины продовольственной безопасности, выпуская сахар из российской сахарной свеклы. Однако в конце прошлого года Совет ЕЭК принял решение о беспошлинном ввозе в страны ЕАЭС 780 тыс. т сахара-сырца, в том числе 300 тыс. т — в Россию. Решение было принято как временная мера по стабилизации ценовой ситуации на внутренних рынках стран ЕАЭС.



«Продимекс» в рамках квоты закупил сахар-сырец в марте. Пресс-служба компании отмечает, что переработка сырца и дальнейшая продажа готовой продукции российским потребителям весной этого года имели особое значение в условиях повышенного спроса на сахар. Агрохолдинг на треть увеличил отгрузку сахара, что позволило удовлетворить возросший спрос.



Также сахарные заводы «Продимекса» продолжают готовиться к переработке урожая сахарной свеклы: проводится заготовка вспомогательных материалов, ГСМ, мешкотары и др. Средние показатели выполнения планов текущего ремонта по заводам превышают 50%, идет обучение персонала для повышения квалификации. Кроме того, агрохолдинг продолжает модернизацию филиала «Золотухинский» завода «Курсксахарпром». Там завершается монтаж нового моечного комплекса, станции сокоочистки, тепловой схемы, кристаллизатора сахара. Объем инвестиций в 2022 году составил около 2 млрд руб.



Группа компаний «Продимекс» - один из крупнейших агрохолдингов и лидер свеклосахарной отрасли в России. Агрохолдинг контролирует около 900 тыс. га сельхозземель и ежегодно производит свыше 7,5 млн т продукции растениеводства. В состав компании входят 14 сахарных заводов в шести регионах. Суммарный объем выпуска сахара составляет свыше 1 млн т в год.

