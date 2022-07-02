Сезон-2022/23: аграрии насторожены и подавлены

Основной риск в новом сезоне — низкие цены на сельхозпродукцию Pixabay

С 1 июля начался новый сельскохозяйственный сезон. «Агроинвестор» спросил участников рынка, каким для них стал прошедший сельхозгод, и чего они ждут от 2022/23-го.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец:



- Сезон-2021/22, по нашим ощущения, закончился еще до календарного Нового года, так как мы к этому моменту реализовали основные объемы урожая. В начале 2022 года мы минимизировали расходы, при этом не стали экономить на импортной технике и запчастях. Существенные средства у нас ушли на обслуживание кредитов (выплату процентов) и зарплаты. Из кредитных средств мы покрыли 40% наших расходов на производственные ресурсы для работы в весенний период.



В этом году мы уже 30 июня закончили уборку ячменя. Под ним у нас небольшие площади — 550 га. Урожайность очень высокая — 80 ц/га. В этом году в Краснодарском крае в целом очень хорошая урожайность ячменя — в среднем на 10-11 ц/га выше среднемноголетней. В ближайшее время начнем уборку рапса и пшеницы.



Что касается кукурузы и сои, то майская засуха нанесла им серьезный ущерб, и даже недавно прошедшие дожди не смогли компенсировать отставание в развитии растений и те потери, которые уже произошли из-за засухи. А вот сахарная свекла в целом развивается неплохо, мы рассчитываем на хороший урожай.



Цены на продукцию растениеводства сильно упали: если в начале прошлого сезона мы продавали рапс по 47 тыс. руб./т еще до начала уборки, то сейчас цена на него 25 тыс. руб./т. Снизились цены и на пшеницу — сейчас она составляет 12 тыс. руб./т против 17 тыс. руб./т на старте прошлого сезона.



Также произошло существенное снижение цен на говядину, поэтому мы думаем оставить только маточное стадо, а бычков не покупать. Мы работали с нулевой рентабельностью с учетом того, что зерно у нас было по себестоимости. При текущих ценах производство говядины будет убыточным.



Наши расходы увеличились на 25%. Кроме того, мы несем огромные потери из-за экспортных пошлин, которые «срезают» всю нашу возможную прибыль. Введение пошлины — ошибка правительства. Данный механизм разрушает сельское хозяйство и вносит дисбаланс, предприятия теряют заинтересованность, не видя перспектива возврата инвестиций.



Поэтому в новый сезон мы входим в состоянии подавленности.



Председатель совета директоров племзавода «Комсомолец» (Забайкальский край) Валерий Нагель:



- С точки зрения ценовой конъюнктуры, сезон-2021/22 был благоприятным, а вот в плане логистики — крайне неудачным. В нашем регионе не было вагонов для отгрузок продукции еще до 24 февраля, а после появились дополнительные сложности. Но со всеми возникающими проблемами мы пытаемся справится.



Сейчас произошло чрезмерное укрепление рубля, и оно полностью губит все наши экспортные проекты, над которыми мы работали последние пять лет. Отгрузки на внешние рынки становятся нерентабельными. Хуже всего то, что контракты мы обычно заключаем в начале года, и, естественно, в январе 2022-го никто не предполагал такого развития событий, которое мы наблюдали и продолжаем наблюдать сейчас. Из-за всего этого мы с настороженностью смотрим в сезон-2022/23, особенно высоки в новом сезоне валютные риски. Также непонятно, как будет выстраиваться логистика. Обсуждая с покупателями ценовые коридоры, мы понимаем, что на данный момент ни одна из сторон не готова их формировать.



Тем не менее, к осени есть вероятность ослабления курса до 70-75 руб. за доллар. Даже есть надежда, что доллар поднимется до 80 руб. — это его нормальная цена. Тогда рынки — как внешний, так и внутренний -сбалансируются. В противном случае всем сельхозпроизводителям в России будет очень сложно, ведь готовясь к этому сезону, покупая очень дорогие средства производства и нанимая рабочих на определенных условиях, все рассчитывали продать урожай по достойным ценам, а они снижаются, и уровень рентабельности по многим агрокультурам уже отрицательный. Наша компания в основном работает на экспорт, мы активно участвовали в реализации федеральной программы по наращиванию поставок за рубеж, планировали развивать собственную переработку масличных и зерновых, но сейчас из-за ухудшения показателей рентабельности наши планы сорваны.



В плане урожая в нашем регионе прогноз благоприятный. На полях много влаги, и, хотя в период ярового сева это стало проблемой, сейчас мы получаем хорошие всходы. Сейчас проводим подкормки и обработки полей СЗР и уже видим, что получим хороший урожай.



Гендиректор НПО «Нива» (Краснодарский край) Иван Молчанов:



- Уже в сезоне-2021/22 мы начали работать в новой системе координат, все средства производства подорожали, а существующая экспортная пошлина срезает наши доходы. Ситуация усугубляется ростом стоимости газа в Европе, поэтому цены на все импортные производственные ресурсы для нас продолжат увеличиваться.



Заходя в новый сезон, необходимо крайне внимательно оценивать конъюнктуру рынка. Существенный рост курса доллара, например, до 100 руб., тоже не принесет растениеводам особого позитива: цены на урожай в рублях, возможно, и вырастут, но закупать по такому курсу материально-технические ресурсы мы не сможем, ведь по тем же запчастям и технике мы на 90-100% зависим от западных производителей. А собственное производство многих видов сельхозмашин у нас сильно отстает от мирового.



Прогноз на новый урожай делать пока рано, о нем можно говорить только после уборки, так как в любой момент погода может скорректировать ситуацию. В любом случай, важен, скорее, не объем урожая, а цена его реализации.



Председатель совета директоров «Раздолье Агро» (Тульская область) Алексей Иванов:



- Основной риск в новом сезоне — низкие цены на сельхозпродукцию, в первую очередь, из-за существенного укрепления рубля по отношению к доллару и экспортной пошлины. При этом наши затраты растут: подорожали запчасти, СЗР, семена, удобрения.



Таким образом, при текущих ценах и механизмах регулирования рынка доходность аграриев в новом сезоне существенно снизится. Ситуацию может исправить снижение рубля к доллару до уровня 70 руб./$1 и отмена экспортных пошлин на продукцию растениеводства.

