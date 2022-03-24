Союзроссахар: в 2022 году в России будет произведено более 6 млн тонн сахара

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Производство сахара в России в 2022 году превысит 6 млн т. Такой прогноз дал глава Союза сахаропроизводителей (Союзроссахар) Андрей Бодин, выступая на конференции «Сахар стран СНГ — 2022» в Москве, сообщает «Интерфакс». В 2021 году, по данным Росстата, производство сахара составило 5,9 млн т.



Бодин подчеркнул, с учетом прогнозов производства в Киргизии, Казахстане и Белоруссии можно говорить о том, что ЕАЭС в сезоне-2022/23 будет полностью обеспечен сахаром. «К тому же наличие возможности импортировать сырец сформирует запасы достаточные, чтобы в части сахара волнения вообще не было», — приводит его слова «Интерфакс».



Как отметил Бодин, Союзроссахар «не видит никаких проблем с точки зрения обеспечения внутреннего рынка сахаром в ближайшие месяцы и до начала нового сезона», ограничение экспорта, запасы прошлого сезона и возможность импорта «обеспечивают в полном объеме доступность сахара для всех уровней потребителей».



Принятое решение об ограничении экспорта сахара, по мнению Бодина, хоть и является непопулярной мерой, но уже стабилизировало внутреннее предложение. «На рынке появилось больше предложений, отгрузки сахара с заводов увеличились. В регионы отгрузки выросли более чем на 17%, — сказал Бодин. — Эта неделя показала, что уже нет такого волнения у региональных оптовых компаний. Накопившим сахар у себя дома на кухнях или в других складских помещениях, в подвалах или гаражах, наверное, не имеет смысла хранить сахар».



Бодин также сообщил, что в Россию начал поступать сахар-сырец по беспошлинной квоте, объем которой на текущий год составляет 300 тыс. т. По его словам, сахарная свекла остается привлекательной сельхозкультурой для аграриев. Бодин подчеркнул, что к началу посевной уже все готово, она должна пройти по плану.



Вместе с тем он отметил, что «произошли изменения во взаимодействии между сельхозпроизводителями и поставщиками средств защиты растений, техники». «Если раньше модели взаимодействия базировались на условиях рассрочки платежа, то сейчас, учитывая изменения в поставках и действующих ценах и в целом составляющих, которые на 60% импортные в производстве сахарной свеклы, перешли практически к 100-процентной предоплате. Это меняет бизнес-планы, которые были приняты в октябре по денежным потокам», — приводит слова Бодина «Интерфакс».



Кроме того, Минсельхоз упростил порядок получения разрешения на импорт белого сахара в Россию, сообщила пресс-служба министерства. «Сокращен перечень документов для получения разрешения на импорт. Так, к заявлению должны прилагаться только копии учредительных документов и внешнеторгового договора. Кроме того, обратиться за разрешением могут любые компании, у которых есть контракты на поставку сахара», — отмечается в сообщении.

