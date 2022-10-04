В России увеличилось производство сахара

Переработку сахарной свеклы нового урожая в России ведут 63 сахарных завода Россельхозбанк

С 1 августа по 3 октября производство свекловичного сахара в России выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона, до 1,66 млн т, сообщила пресс-служба Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар). По информации Евразийской сахарной ассоциации на 3 октября, в России убрано 348,2 тыс. га посевов сахарной свеклы, накопано 15,2 млн т, что на 200 тыс. т больше, чем к этой дате в 2021 году. За прошедший месяц средняя урожайность сахарной свеклы снизились на 7% до 437 ц/га.



Переработку сахарной свеклы нового урожая в России ведут 63 сахарных завода, в октябре производство сахара будут вести все 68 сахарных заводов, говорится в сообщении Союзроссахара. 19 сентября, когда был запущен 61 завод, союз также сообщал, что к концу месяца переработку начнут все 68 предприятий.



По данным Евразийской сахарной ассоциации, в Белоруссии к 3 октября произвели 95,2 тыс. т свекловичного сахара (рост по сравнению с прошлым годом на 55%). В Киргизии сахарные заводы завершили переработку сахара-сырца, импортированного в рамках беспошлинной льготной квоты. Общий объем производства белого сахара составил 48,4 тыс. т. Уборка сахарной свеклы в республике началась с 1 октября, ожидается, что производство свекловичного сахара начнется с 10 октября. В Казахстане также стартовала копка сахарной свеклы, переработка должна начаться с 5 октября. Переработка сахара-сырца в Казахстане продолжается на трех заводах общей мощностью около 30 тыс. т сахара в месяц.



В сообщении союза со ссылкой на данные Международной организации по сахару также говорится, что фундаментальным фактором на мировом рынке сахара является прогнозируемый профицит мирового баланса сахара в размере 5,6 млн т в сезоне-2022/23. Это может произойти за счет ожидаемого роста производства до рекордного за последние три года уровня свыше 181 млн т.



«Это привело к корректировке мартовских фьючерсных контрактов на сахар-сырец и сахар белый в среднем на 5% ниже текущих цен на октябрьский контракт на сахар-сырец и декабрьский контракт на сахар белый», — отмечает Союзроссахар. Еще одним фундаментальным фактором на мировом рынке сахара стало увеличение премии на белый сахар, которая достигла 12-летнего максимума в $208 за тонну.



В конце сентября «Агроинвестор» со ссылкой на прогноз Института конъюнктуры аграрного рынка писал, что по итогам сезона-2022/23 производство сахара в России с учетом переработки сиропа и мелассы составит не менее 6,4 млн т.​ Минсельхоз ожидает стабилизации или снижения цен на сахар, сказала первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут на расширенном заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам 28 сентября. По состоянию на 21 сентября цены на сахар выросли на 47,1% год к году до 53,1 руб./кг. Ведомство ожидает, что объем производства сахара в этом сезоне составит около 6,2 млн т, что позволит полностью закрыть потребности. Кроме того, «на всякий случай» остается возможность импортировать 120 тыс. т сахара-сырца, «если вдруг будут какие-то перекосы на рынке, для того чтобы цена сохранялась на равновесном уровне», отметила Лут.



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