В России увеличилось производство сахара

Сейчас переработку свеклы нового урожая ведет 31 сахарный завод Pixabay

Сахарные заводы России в августе увеличили производство сахара в 1,8 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 360 тыс. т, говорится в сообщении Союза сахаропроизводителей России («Союзроссахар»). В августе прошлого года, по данным союза, было выпущено 201 тыс. т. Сейчас работает 31 сахарный завод, уточняется в сообщении.



К началу сентября аграрии накопали более 3 млн т сахарной свеклы. Аналитики «Союзроссахара» считают, что с учетом прогноза урожая агрокультуры, объем произведенного из нее сахара будет достаточен для обеспечения потребности как внутреннего рынка России, так и стран ЕАЭС. С 1 сентября в России перестал действовать введенный с 15 марта этого года запрет на поставки сахара в страны Союза. По данным «Союзроссахара», в 2021 году российские сахарные заводы отгружали на экспорт в среднем по 35-37 тыс. т сахара в месяц.



Между тем, по данным портала sugar.ru , оптовые цены на сахар продолжают падать, темпы снижения несколько замедлились, но все еще высокие. Так, в Краснодарском крае, согласно данным сайта, можно найти предложения по цене 51 руб./кг на крупнооптовые партии, в ЦФО — на 1-1,5 руб./кг дороже. Кроме того, все еще продолжаются проблемы с отгрузками сахара по железной дороге.



Аналитики отмечают, что на фоне окончания запрета на экспорт сахара, в перспективе можно ожидать возобновления его поставок в Казахстан. «Текущая заводская цена в Казахстане на сегодня порядка 470 тенге/кг, проблем с отгрузкой нет. Чтобы конкурировать с такой ценой, российские экспортеры должны отпускать сахар по 52 руб./кг (ЦФО) с быстрой отгрузкой», — говорится в сообщении sugar.ru . Экспорт белого сахара за август составил 1,9 тыс. т, весь объем был отправлен в Казахстан.



Также нужно учитывать, что производители в Казахстане имеют резерв снижения цены, поэтому факторов, которые поддержали бы внутрироссийские цены на сахар, пока не видно, говорится в сообщении. Аналитики ожидают, что на следующей неделе снижение стоимости сахара продолжится.



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