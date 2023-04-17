В Госдуме предложили в три раза увеличить закупки зерна в госфонд

При ожидаемом новом урожае зерна в 120-130 млн т у аграриев могут появиться проблемы с его хранением ztkt.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой в три раза увеличить закупку государством зерна у сельхозпроизводителей в интервенционный фонд. Как сообщают «Известия», в своем письме Нилов заявил, что в рекордном по урожаю сезоне-2022/23 появилась проблема: аграрии собрали 157,7 млн т зерновых и 24,8 млн т масличных культур, что привело к большим переходящим остаткам — до 26 млн т зерна и 3 млн т масличных.



В письме сказано, что при ожидаемом новом урожае зерна в 120-130 млн т у аграриев могут появиться серьезные проблемы с хранением сельхозкультур. А с учетом ухода некоторых иностранных трейдеров с рынка проблема может еще усугубиться, добавляет автор обращения. По его словам, продажа зерна и масличных сейчас идет с задержкой и реализуется по ценам, близким к себестоимости. Госдума опасается, что если аграрии не смогут выполнить свои финансовые обязательства, это может привести к их банкротству. Чтобы предотвратить это, депутаты призвали правительство в три раза увеличить закупочные интервенции или в кратчайшие сроки найти решение проблемы хранения миллионов тонн непроданного зерна.



В письме также отмечается, что комитет обсуждает вопросы хранения и продажи прошлогоднего урожая почти на каждом заседании. По словам Нилова, правительство должно быть более активным в поиске рынков сбыта. В Госдуме уверены, что у российского зерна найдутся потребители в разных уголках мира, включая Южную и Центральную Америку, Африку, Афганистан, Венесуэлу, Северную Корею и другие страны.



В Минсельхозе сказали «Известиям», что запланированный интервенционный фонд в размере 3 млн т зерна сформирован в 2022 году, решение о проведении дополнительных закупок будет приниматься исходя из общей конъюнктуры рынков. В министерстве также отметили, что нехватки мест для хранения урожая не будет.



В конце марта вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что правительство изучает возможность увеличения государственного интервенционного фонда зерна на 7 млн т до 10 млн т. Чтобы обеспечить закупки в интервенционный госфонд, понадобится дополнительное финансирование в объеме 11 млрд руб., а в 2024—2025 годах — более 20 млрд руб., оценивала Абрамченко. По ее словам, по поводу выделения средств идет «непростой диалог» с Минфином. «Пока решение о выделении не принято. Но параметры отраслевым сообществом обозначены — до 10 млн т», — говорила она. Абрамченко объясняла, что увеличение закупок может помочь рынку в случае, если излишки, которые сейчас давят на рынок, не будут поставлены на экспорт.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко напомнил, что разговоры об увеличении закупок зерна в госфонд идут давно, поэтому стоит дождаться официального заявления со стороны правительства. По его мнению, рост закупок — очень полезная мера в текущих условиях. «Например, у нас в последние месяцы активно обсуждался вопрос модернизации экспортной пошлины, а потом последовало заявление, что до начала нового сезона ничего менять не будут. Сказать — это одно, нужны действия», — уверен эксперт.



По его оценке, переходящие остатки зерна сейчас составляют около 26-28 млн т. Петриченко отметил, что технологических проблем с его хранением сейчас нет. «Продажа, конечно, идет, однако рынок неактивный. Это связано с низкими ценами реализации. Несмотря на высокий курс доллара, то есть ослабление рубля, пошлина очень существенно выросла, и она будет высокой, если будет такой курс, а значит, цены для реализации сельхозпроизводителей — низкие», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Экспортная пошлина на пшеницу из России с 19 апреля составит 5759 руб./т против 5339 руб./т за тонну неделей ранее. Пошлина на ячмень повысится с 1646 руб./т до 2480 руб./т, на кукурузу — до с 3185 руб./т 3729 руб./т. Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $283,9 за тонну на пшеницу ($289,2 неделей ранее), $212,9 — на ячмень ($207,4), $234,7 — на кукурузу ($235,5).



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