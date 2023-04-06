Минсельхоз рассчитывает на рост стоимости зерна в новом сезоне

В новом сезоне Минсельхоз скорректирует экспортную пошлину на зерно КСК

Минсельхоз рассчитывает на рост цен на зерно в новом сезоне после их падения из-за рекордного урожая прошлого года, сказала первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, пишет «Интерфакс». «Учитывая достаточно невысокий уровень цен по зерновым, мы понимаем, что цены по ним, ну, и по всей по растениеводческой группе должны корректироваться. Они будут корректироваться в любом случае в новом сезоне, и, конечно, любая корректировка вверх по сырью через какое-то время приведет к корректировке вверх по продуктам переработки», — цитирует ее агентство.



Также, по словам Лут, важно чтобы цены находились на разумном уровне обеспечения потребностей переработки. «Рисков создания того, что у нас не будет сырьевой базы в следующем сезоне, мы допускать не должны. Но объективно такого урожая, который был в этом сезоне, в новом сезоне не будет», — сказала замминистра. По ее словам, излишки зерна с рынка уйдут на экспорт, а меньший урожай в следующем сезоне приведет к разумной балансовой цене.



Также в новом сезоне Минсельхоз планирует пересмотреть базовые цены на зерно, при достижении которых начинает взиматься экспортная пошлина. Впрочем, по словам Лут, это стандартная процедура — пошлина таким образом корректируется один раз в год. Сейчас базовая цена рассчитывается на основе четырех показателей: затраты на посевную, прогнозируемый объем урожая, мировая цена на культуру и курс рубля. Сейчас в первую очередь министерство волнует растущая себестоимость производства. Но решения будут приниматься 30 июня уже на основе полученных расчетов.



Кроме того, по словам Лут, Минсельхоз не ждет ухода с российского рынка других иностранных зерновых трейдеров, кроме тех, кто уже объявил об этом. В конце марта Минсельхоз сообщил, что получил уведомление от российской «дочки» американской компании Cargill о прекращении экспортной деятельности на российском рынке с сезона-2023/24. Вскоре об этом же министерство уведомили Viterra Limited и Louis Dreyfus.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что в теории рост цен на зерно в следующем сезоне возможен, но вряд ли в начале сельхозгода. «Могут сыграть погодные факторы в разных точках мира. Да, теоретически возможно, что цены подрастут. Погода в некоторых значимых зонах производства далека от оптимальной», — отмечает эксперт. По его словам, кроме погоды на цены также будут влиять геополитика, перспективы мировой рецессии и другие факторы. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко также считает, что цены на зерно нового урожая в начале следующего сельхозгода не будут выше текущих и тем более прошлогодних уровней. По его словам, на них будет существенно влиять величина дисконта на российское зерно по отношению к мировым ценам, а также высокие переходящие запасы.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут говорит, что себестоимость производства зерна в новом сезоне продолжит расти. «Если цена реализации не будет выше, то экономический смысл в производстве будет полностью утрачен. Поэтому и есть ожидания, что цена повысится, они вполне оправданы», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. Минсельхоз, по сути, уже подтвердил, что ожидает роста цен, когда объявил цены закупочных интервенций на 2023 год: более 16-17 тыс. руб./т в зависимости от класса пшеницы, добавляет он. «На это, я думаю, ведомство и ориентируется. Я полагаю, у них есть все расчеты и оценки», — говорит он.



На цены, продолжает Корбут, будут влиять погодные условия в Северном полушарии. Но явных факторов для резкого роста цен на мировом рынке нет. «Биржевые цены волатильны <...>. Любые негативные новости будут работать на рост, но это краткосрочные явления. Фундаментальный фактор — это огромные запасы», — добавляет он. По всем оценкам, в будущем сезоне мировое производство зерна увеличится, отмечает Корбут.



Ранее «Агроинвестор» писал, что правительство изучает возможность увеличения государственного интервенционного фонда зерна на 7 млн т до 10 млн т. «Если Минсельхоз закупит в интервенционный фонд дополнительно 7 млн т зерна, то рост цен вполне возможен, — считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. — Это поддержит рынок». По его мнению, лучше всего могла бы помочь отмена экспортных пошлин, так как виды на урожай в мире в новом сезоне большие, и это продавливает цены вниз.



К концу марта тонна российской пшеницы 3-го класса подешевела до 11550 руб. В последний раз такой низкий уровень был зафиксирован 27 ноября 2019 года. Падение цен происходит из-за высокого предложения пшеницы и низкого спроса на нее со стороны экспортеров. Рылько тогда говорил, что ИКАР пока не видит перспектив повышения внутренних цен, тогда как снижение может продолжиться. Корбут также отмечал, что подорожание пшеницы в обозримом будущем маловероятно.



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