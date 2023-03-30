Еще два международных зернотрейдера могут уйти из России

Viterra может продать долю в терминале «Тамань» Louis Dreyfus

Международный зерновой трейдер Viterra (ранее Glencore Agriculture) может уйти с российского рынка, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. По их данным, компания объявит об этом решении в ближайшее время. В сезоне-2021/22 она была четвертой по объему экспорта зерна из России. По оценке Bloomberg, с начала текущего сезона по февраль Viterra экспортировала около 2,1 млн т российского зерна.



Источники «Коммерсанта» говорят, что Viterra может продать долю в терминале «Тамань», которым владеет совместно с «Деметра-Холдинг», а дочернюю структуру «Витерра Рус» и терминал в Ростове-на-Дону — передать менеджменту. По словам источников издания, также сократить бизнес в России может Louis Dreyfus Company (LDC), десятый экспортер зерна из страны в этом сезоне.



Минсельхоз не получал информацию о прекращении компаниями Viterra и Louis Dreyfus Company экспорта российского зерна, пишет «Прайм», ссылаясь на сообщение министерства. В феврале «Витерра Рус» получила квоту на экспорт 2,1 млн т зерна до конца сезона-2022/23, «Луис Дрейфус Восток» сможет поставить на внешние рынки 587 тыс. т зерна.



Ранее стало известно, что российская «дочка» американской корпорации Cargill прекратит экспорт зерна из России в следующем сельскохозяйственном году: компания уведомила о своем решении первого замглавы Минсельхоза Оксану Лут. Союз экспортеров зерна в своем Telegram-канале написал, что «похоже, заявление “Каргилла” стало триггером целой волны слухов об исходе с российского рынка», и под «подозрение» попали практически все международные игроки. «Государство уже не раз говорило, что никого специально не будет удерживать. Мы уважаем решения иностранных владельцев и понимаем, что от ребят из российских офисов мало что зависит. Инфраструктура и сотрудники остаются в России, а значит ни рабочие места, ни объемы российского зернового экспорта не пострадают», — отметил союз.



Минсельхоз обращает внимание, что готов к работе со всеми иностранными компаниями, деятельность которых способствует развитию продовольственного рынка нашей страны и ее экспортного потенциала, но также напоминает, что в случае ухода зарубежных игроков освобождающиеся ниши на рынке оперативно занимают российские компании.



В сентябре 2022 года глава ВТБ Андрей Костин предлагал президенту Владимиру Путину запретить компаниям из недружественных стран покупать и перепродавать зерно, а также владеть мощностями по его перевалке и хранению. Экспортеры из недружественных стран владеют около 15% перевалочных мощностей российских портов в Азово-Черноморском бассейне, что позволяет им извлекать дополнительную прибыль от торговли российским зерном, пояснял он.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин тогда отмечал, что работа зарубежных зернотрейдеров в России повышает уровень конкуренции на рынке, при этом рыночная доля «дочек» международных трейдеров на российском рынке не позволяет им манипулировать внутренними ценами. В октябре прошлого года «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с письмом ФАС в Минсельхоз сообщил, что служба считает преждевременной реализацию предложений об ограничении работы западных зернотрейдеров в России, поскольку это может ухудшить финансово-экономическое состояние сельхозпроизводителей.



В декабре прошлого года гендиректор «Уралхима» Дмитрий Коняев сообщил Владимиру Путину о готовности компании купить активы Viterra и Cargill в торговле зерном, поскольку, по его информации, они якобы намерены прекратить работу в России в 2023 году. Viterra и Cargill опровергали информацию о планах прекратить работу. При этом глава государства дал согласие на сделку, писал «Коммерсантъ».



Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а также главы Ростовской области и Ставропольского края Василий Голубев и Владимир Владимиров обратились к Владимиру Путину с просьбой ограничить участие иностранных компаний в экспорте российского зерна, которые вывозят его по «теневым звеньям цепи». В письме губернаторы предлагали законодательно ограничить максимальную долю прямого и косвенного участия нерезидентов в компаниях АПК, прежде всего занимающихся экспортом зерна, на уровне 20%, а также обязать российских владельцев агропредприятий перенести головные компании из иностранных юрисдикций в российскую.



Незадолго до этого министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заверял, что Россия не будет выгонять со своего рынка зарубежные зернотрейдерские компании. «Мы эту тему прорабатывали и позиция единая — мы выгонять никого не будем, — цитировал его «Интерфакс». — Если коллеги захотят сами уйти, значит, мы подыщем тех, кто готов будет заместить, а выгонять никого не будем».



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