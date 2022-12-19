Главы трех регионов попросили президента ограничить участие иностранных компаний в экспорте зерна

Максимальную долю участия иностранных компаний предлагается законодательно ограничить на уровне 20% Морской порт Новороссийск

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а также главы Ростовской области и Ставропольского края Василий Голубев и Владимир Владимиров обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой ограничить участие иностранных компаний в экспорте российского зерна, которые вывозят его по «теневым звеньям цепи». В письме губернаторы предлагают законодательно ограничить максимальную долю прямого и косвенного участия нерезидентов в компаниях агропромышленного комплекса, прежде всего занимающихся экспортом зерна, на уровне 20%, а также обязать российских владельцев предприятий АПК перенести головные компании из иностранных юрисдикций в российскую, говорится в документальном фильме «Зерно», вышедшем на телеканале «Россия 1».



Кондратьев говорит, что сейчас нет понимания, кто эти трейдеры, скупающие пшеницу по той цене, «по какой они считают нужным ее купить». По его мнению, стратегический ресурс должен быть прозрачен и подконтролен в том числе государству. «Ведь сегодня иностранные компании, которые тоже стоят в том числе за этими трейдерами, им выгодно потихонечку, в теневом сегменте рынка вывезти эту пшеницу, а потом ее продать в страны Азии и Африки, потому что и там тоже мы ее видим», — отметил Кондратьев (цитата по РБК).



С ним соглашается губернатор Ставропольского края Владимиров. По его словам, 70% урожая торгуется иностранными компаниями, а Ставропольский край занимает 15% от всего российского экспорта зерна. «Получается, только на примере Ставропольского края, грубо говоря, 9% российского экспорта — это уже мировые компании. Конечно же, и прибыль остается у них, — рассуждает он. — Потому что они у нас покупают здесь, а торгуют-то на бирже. Ну, грубо говоря, я им сейчас продам по 14 тыс. [руб. за тонну], а они продадут по $450», — говорит Владимиров. Кондратьев считает, что в сложившейся ситуации «и маржа, и политика» оказываются в одних руках и необходимо сделать так, чтобы «они были в российских руках».



По словам источника РБК, из обращения губернаторов также следует, что зарубежные трейдеры выкупают до 30% идущего на экспорт зерна у производителей и еще около 40% при отгрузке в портах. Это приводит к снижению экспортной цены, финансовым потерям производителей и бюджета. Источник издания также рассказал, что в резолюции главы государства на обращение говорится, что в целом можно поддержать инициативу, при этом решение должно исключить риски негативного влияния на отрасль и не задевать законные интересы добросовестных иностранных инвесторов.



«Надеюсь, что эта инициатива не получит продолжения, — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. — Она вредоносна для российского зернового экспорта и всего рынка». По его словам, возможно, губернаторы, не будучи профессионалами в этом вопросе, не до конца понимают значимость иностранных компаний для российских аграриев. «Во-первых, эта инициатива направлена на ограничение конкуренции. Сейчас за фермерское зерно на том же Юге одновременно борются несколько компаний, и если убрать иностранцев, то ликвидность сектора упадет <...>. Высокая конкуренция позволяет нашим аграриям получать достойное, в рамках установленных пределов (в том числе экспортными пошлинами), вознаграждение за свою работу», — подчеркивает Рылько.



Во-вторых, продолжает он, иностранные компании обладают соответствующей долгосрочной экспертизой на мировом рынке, чтобы поставлять зерно в те страны, и тем потребителям, до которых российским компаниям пока «сложно дотянуться». Особенно в непростых нынешних условиях. В-третьих, эти компании платят налоги и создают рабочие места в России. «Наши соотечественники набираются там полезного опыта, многие потом переходят с этим бесценным опытом в российские компании. Есть и другие аргументы в пользу международных игроков, которые, наверное, неудобно приводить публично, но они важны», — отмечает эксперт.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут говорит, что ограничение участия иностранных трейдеров в России возможно, но вопрос в том, нужно ли это. «Довод, что из-за них у нас низкие закупочные цены, мягко выражаясь, не слишком убедителен, потому что губернаторы почему-то забыли, насколько у нас выросли цены на автоперевозки, перевалку в портах, и что у нас действует пошлина. А компании с иностранным участием покупают зерно на том же рынке, что и российские компании. Так что возникает вопрос: чего ради это все декларируется и проводится?», — сказал «Агроинвестору» Корбут. По его мнению, в случае одобрения инициативы, у инвесторов из дружественных стран, которых сейчас хотят привлекать к ведению бизнеса в России, могут появиться опасения относительно будущего их дела в стране. Тем более, доля иностранных компаний в экспорте составляет 20-25%, а основной вывоз ведется российскими компаниями.



В начале декабря «Агроинвестор» писал, что «Уралхим», один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных, калийных и комплексных удобрений, хочет купить российские активы глобальных зерновых трейдеров Cargill и Viterra (ранее Glencore Agriculture). Об этом гендиректор «Уралхима» Дмитрий Коняев сообщил в письме президенту Владимиру Путину. По информации «Коммерсанта», в своем обращении Коняев указывает, что Cargill и Viterra якобы намерены прекратить работу в России в 2023 году. Владимир Путин, по информации издания, дал свое согласие.



Обращение «Уралхима» не первая попытка привлечь внимание президента к работе глобальных аграрных трейдеров. Так, в конце сентября глава ВТБ Андрей Костин предложил президенту запретить компаниям из «недружественных стран» покупать и перепродавать зерно в том числе для экспорта, а также владеть мощностями по перевалке и хранению. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в начале декабря говорил, что Россия не намерена «выгонять» международных зерновых трейдеров.



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