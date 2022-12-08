«Уралхим» хочет купить российские активы Cargill и Viterra

Cargill и Viterra владеют значительными активами в разных регионах России НМТП

«Уралхим», один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных, калийных и комплексных удобрений, хочет купить российские активы глобальных зерновых трейдеров Cargill и Viterra (ранее Glencore Agriculture). Об этом сообщил гендиректор «Уралхима» Дмитрий Коняев в письме президенту Владимиру Путину. По информации «Коммерсанта», в своем обращении Коняев указывает, что Cargill и Viterra якобы намерены прекратить работу в России в 2023 году, а их деятельность по торговле зерном, включая экспорт, во многом пересекается с бизнесом «Уралхима»: для отгрузок используются те же порты, а для перевозок — суда аналогичного типа.



Коняев пишет, что этот вопрос предварительно согласован с Минсельхозом. Он просит президента поддержать предложение и поручить правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями выдать «Уралхиму» разрешения на сделки. Владимир Путин, по информации издания, дал свое согласие. Источник «Коммерсанта» в правительстве подтвердил, что вопрос прорабатывается. «Агроинвестор» направил запросы в Cargill, Viterra и «Уралхиме», последние отказались от комментариев.



В Viterra и Cargill информацию о намерении прекратить работу в России опровергают, пишет «Коммерсантъ». Cargill сообщил Минсельхозу, что работает в обычном режиме, планов по уходу из России и переговоров о продаже активов нет. Управляющий директор «Витерра Рус» Николай Демьянов сообщил, что компания придерживается ранее выраженной позиции относительно важности обеспечения продовольственной безопасности в мире, продолжает экспорт из России и не намерена продавать активы.



Viterra и Cargill являются крупнейшими экспортерами российского зерна. Viterra совместно с «Деметра-Холдинг» (45% принадлежит ВТБ) управляет терминалом в порту Тамань мощностью 5 млн т зерна в год, а также владеет терминалом в Ростове-на-Дону на 1,5 млн т в год. Cargill принадлежит доля в терминале КСК в Новороссийске мощностью 6 млн т в год, а также предприятие по выпуску кормовых ингредиентов и продуктов из крахмала и патоки.

Управляющий партнер, адвокат юридической группы «Ратум» Ольга Романова говорит, что сделки с Cargill и Viterra попадают под действие постановления Правительства от 6 марта 2022 года №295, согласно которому нужно получить согласование правительственной комиссии. По ее словам, если же речь идет о выкупе долей в уставном капитале иностранных компаний или акций, также может понадобиться разрешение от ФАС. «Заявление в правительственную комиссию может подать любой — или покупатель, или продавец. Не требуется, чтобы заявление было подано от покупатели и продавца одновременно. Нужно указать цель сделки, существенные условия определения стоимости, сроки расчетов, объем активов и др. Если переговоры реально не ведутся, то "Уралхиму" будет очень сложно указать все эти существенные условия», — сказала «Агроинвестору» Романова. Она считает, что обращение компании сделано для того, чтобы быстро получить разрешение комиссии на сделку. «А будет она или не будет — неизвестно. Законом не запрещено потенциальному покупателю обратиться в комиссию, но по одному разрешению комиссии сделку не провести», — добавляет она.



«Я не уверен, что эта сделка состоится, — говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. — И в том, что у Cargill и Viterra есть явная заинтересованность в уходе с российского рынка: если бы они хотели, то ушли бы раньше. Это компании, входящие в десятку крупнейших экспортеров не первый год. У них все четко налажено, есть активы, земля, то есть это весьма крупные предприятия». Интерес «Уралхима», продолжает он, может быть обусловлен ожидаемым выводом российского продовольствия из-под действия неформальных санкций. Кроме того, у компании появится возможность расширить поставки удобрений на внутренний рынок.



Однако Cargill и Viterra пользуются еще и возможностями своих головных офисов, поэтому «Уралхиму» в случае заключения сделки придется строить новые схемы логистики и финансирования, говорит Корбут. По мнению гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, если «Уралхиму» удастся достичь договоренностей с Cargill и Viterra на условиях сохранения всех активов, сотрудников, то при работе с новым направлением проблем быть не должно. «Cargill и Viterra работают весьма успешно. И, если сделка состоится на таких условиях, то это будут очень-очень большие деньги, так как у компаний есть значительные активы в разных регионах России», — прокомментировал «Агроинвестору» Петриченко.



Обращение «Уралхима» не первая попытка привлечь внимание Владимира Путина к работе глобальных аграрных трейдеров. Так, в конце сентября глава ВТБ Андрей Костин предложил президенту запретить компаниям из «недружественных стран» покупать и перепродавать зерно в том числе для экспорта, а также владеть мощностями по перевалке и хранению. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в начале декабря, комментируя инициативу, сказал, что «выгонять» международных зерновых трейдеров Россия не намерена.

