Экспорт пшеницы в декабре может стать рекордным за последние пять лет

На объемы экспорта может повлиять погода Pixabay

В декабре Россия может экспортировать 4-4,2 млн т пшеницы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор аналитического центра «СовЭкон». Последний раз такие высокие показатели в декабре были в 2017 году, отметили аналитики. Их прогноз основан на активных продажах в последнее время, в частности на тендерах Алжира, Пакистана и сделках с египетским GASC. За первую половину текущего сезона экспорт пшеницы оценивается в 22,8 млн т, по итогам всего сезона центр прогнозирует отгрузки на уровне 43,9 млн т.



Если погода в декабре не покажет аномалий, то показатели экспорта пшеницы действительно могут быть высокими, сказал «Агроинвестору» представитель аналитической компании «ПроЗерно». Цены на вывоз пшеницы с протеином 12,5% FOB Черное море сейчас составляют $315-316 за тонну, возможно дальнейшее снижение, отметил он. «Некоторые аграрии сейчас придерживают продажи, хотя зерна небывало много. По нашим последним прогнозам, урожай зерна в целом может составить 153 млн т, включая 101 млн т пшеницы. Это показатель без учета новых регионов. Однозначной политики по продажам у аграриев нет — одни придерживают их, другие продают зерно», — рассказал он.



Аналитический центр «Русагротранса» оценивает потенциал вывоза пшеницы в декабре на уровне 4,6-4,8 млн т, пишет «Коммерсантъ». По данным аналитиков, в ноябре наша страна вывезла максимальные для этого месяца 4,8 млн т пшеницы с учетом поставок в страны ЕАЭС. Еще более 0,5 млн т перешло на декабрь из-за проблем с погодой в южных портах.



В начале декабря гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорил «Агроинвестору», что объем вывоза пшеницы в декабре может достигнуть 4,2 млн т. На объемы экспорта может повлиять погода — если она будет обычной для этого месяца, то вывоз может не достигнуть даже 4 млн т, считает он. Если же погода будет идеальной, то объем отгрузок может быть аналогичным ноябрю. Источник «Коммерсанта» в крупном экспортере говорит, что «из-за ухудшения погоды на юге было потеряно десять дней и прогнозы рекордного вывоза могут не оправдаться».



Аналитики «СовЭкона» считают, что сдерживать российский экспорт в декабре может нехватка вагонов для перевозки и оживление конкуренции с Украиной после продления действия «зерновой сделки». Кроме того, все больше рисков несет продолжающийся обвал цен на пшеницу на мировых биржах, вызванный активными продажами хедж-фондов. По оценке Рылько, сейчас российская пшеница стоит порядка $315 за тонну.



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