Темп экспорта пшеницы из России превысил прошлогодний

В первые 3,5 месяца экспорт шел очень медленно для такого урожайного года Администрация морских портов Черного моря

С начала сезона-2022/23 по ноябрь Россия экспортировала 19,8 млн т пшеницы, что на 1,4 млн т больше, чем год назад, но пока ниже рекордных 22,4 млн т, отгруженных за это время в сезоне-2020/21. Об этом говорится в обзоре аналитического центра «Русагротранса», на который ссылается поле.рф.



Тем не менее, аналитики отмечают, что в ряд стран Ближнего Востока и Латинской Америки продан объем пшеницы, который уже достиг или превышает отгрузки в любом из предыдущих сезонов. Речь идет о Саудовской Аравии, Алжире, Пакистане, Бразилии и Мексике. Кроме того, спустя 10 лет возобновились поставки в Ирак.



Экспорт пшеницы в ноябре 2022 года с учетом стран ЕАЭС, согласно предварительным данным, составил около 4,75 млн т. Ранее «Русагротранс» прогнозировал вывоз на уровне 5-5,1 млн т. «Несмотря на значительные по емкости суда под погрузкой в глубоководных портах (более 0,5 млн т в основном на рейде порта Кавказ) отгрузить запланированные объемы не удалось из-за ухудшения погоды», — отмечают аналитики.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что, несмотря на прирост экспорта пшеницы относительно прошлогодних показателей, его темпы могли бы быть выше. «Эти сезоны несравнимы, так как в прошлом году экспортный ресурс был гораздо ниже нынешнего. Россия могла бы вывезти значительно больше. В первые 3,5 месяца экспорт шел очень медленно для такого года. Преимущественно он шел за счет неформальных санкций или репутационных рисков», — рассказал эксперт.



По словам Рылько, российские компании научились обходить новые барьеры. «Учитывая, что в мире не так много пшеницы, экспортный потенциал сосредоточен в основном в России и Австралии, мы надеемся, что экспорт будет идти рекордными темпами, тогда по итогу сезона Россия вывезет 44 млн т», — прогнозирует эксперт. Он также рассказал о рисках, которые могут препятствовать вывозу пшеницы — это угроза мировой рецессии, удорожание денег во всем мире, и, как следствие, ограничение спроса на импортные товары со стороны развивающихся стран, а также погодный фактор.



В декабре, по прогнозу Рылько, объем вывоза пшеницы может достигнуть 4,2 млн т. На объемы экспорта может повлиять погода — если она будет обычной для этого месяца, то вывоз может не достигнуть даже 4 млн т, считает он. Если же погода будет идеальной, то объем отгрузок может быть аналогичным ноябрю. Роста экспортных цен на пшеницу на мировом рынке не наблюдается. Сейчас наша пшеница стоит порядка $315 за тонну, добавил Рылько.



На внутреннем рынке стоимость пшеницы немного упала на Юге и оставалась стабильной в других регионах. Так, на Юге цены EXW на пшеницу с протеином 12,5% опустились на 100 руб. за тонну — до 12-12,4 тыс. руб. за тонну без НДС. Цены на пшеницу того же класса в глубоководных портах выросли на 100 руб. до 14,5-14,8 тыс. руб. за тонну без НДС. Закупочные цены на малой воде снизились на 200 руб. до 12,5 тыс. руб. за тонну без НДС. Причиной этого аналитики «Русагротранса» назвали снижение закупочной активности в условиях неблагоприятной погоды для погрузки судов. Котировки российской пшеницы с протеином 12,5% с поставкой в декабре остаются стабильными и составляют около $315-317 за тонну FOB.



Экспортная пошлина на пшеницу с 7 по 13 декабря повысится до 2806 руб. за тонну с 2788 руб. неделей ранее, говорится в материалах Минсельхоза. Пошлина на ячмень увеличится с 2308 руб. до 2315 тыс. руб. за тонну. Пошлина на кукурузу вторую неделю подряд будет нулевой. Показатели были рассчитаны исходя из индикативных цен: $313,1 за тонну пшеницы ($313,6 неделей ранее), $283 — на ячмень ($283,7), $215,4 — на кукурузу ($221,1).



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