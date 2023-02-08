Минсельхоз распределил квоту на экспорт зерна

Общий объем квоты составил 25,5 млн тонн flickr.com

Минсельхоз распределил между 203 компаниями квоту на экспорт зерна из России, которая будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2023 года. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства. В прошлом году квоту получили 206 компаний. Квота распределена по историческому принципу, поэтому наибольшие долю получили ведущие экспортеры. Общий объем квоты составил 25,5 млн т, из которых 0,5 млн т предназначены для регионов Дальнего Востока.



Согласно документу, самая большая квота у ТД «Риф» — 4,9 млн т. В прошлом году она была на уровне 2,28 млн т зерна, включая 1,6 млн т пшеницы. Компании «Грейн гейтс» выделена квота в 3,24 млн т, компании «Астон» - 2,7 млн т (около 1 млн т зерна в прошлом году), «Витерра Рус» - 2,1 млн т (934 тыс. т). На долю «ОЗК трейдинг» пришлось 1,1 млн т (550 тыс. т).



«Каргилл» получила право на вывоз 958 тыс. т зерна против 375,3 тыс. т пшеницы и меслина в прошлом году. Компания «Луис Дрейфус Восток» сможет экспортировать 587 тыс. т зерна против 267,8 тыс. т в 2022 году. «АПК АСТ Компании М» получила квоту в 850 тыс. т зерна (347 тыс. т в прошлом году), «Азовский зерновой терминал» - 413,2 тыс. т (199 тыс. т), агрохолдинг «Степь» - 513 тыс. т (82 тыс. т).



Недавно первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что экспорт зерна из России во второй половине этого сезона может составить 30-35 млн т. Лут отметила, что если бы не внешние ограничения, то при полученном урожае экспорт был бы больше. «Но, к сожалению, есть ситуации, которые нам мешают. Но если мы вывезем 30 млн т, это будет хорошим достижением», — отмечала она.



Между тем, замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что работа по разблокированию российского экспорта продовольствия и удобрений в рамках зерновой сделки ведется неудовлетворительно, Евросоюз не выполняет свои обещания. В частности, по его словам, это касается торговли удобрениями, которые продолжают находиться в западных портах. «Это касается и вопросов страховки, логистики, вопросов судозаходов наших кораблей, обслуживания сделок Россельхозбанком, который является главным финансовым оператором в этой сфере. Он был отключен от SWIFT. <…> Все это создает огромные препятствия не только для торговли сельскохозяйственными товарами, но и ухудшает состояние продовольственной безопасности», — приводит его слова ТАСС.



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