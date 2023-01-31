Экспорт пшеницы в январе составит 4 млн тонн

Экспортеры ускоряют темпы отгрузок в преддверии введения квоты на экспорт зерна с 15 февраля «Русагротранс»

Экспорт пшеницы в январе составит 4 млн т (включая страны ЕАЭС), на 27 января было отгружено 3,3 млн т, сообщается в Telegram-канале Союза экспортеров зерна со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранса». По словам председателя правления союза Эдуарда Зернина, рекордные отгрузки объясняются огромным урожаем. Пятерка крупнейших покупателей российской пшеницы остается прежней: Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Алжир. Но теперь к топ-5 ожидаемо приблизился Пакистан, закупивший уже более 1 млн т российской пшеницы. По прогнозам, объем поставок в феврале будет примерно таким же, поскольку на данный момент только по глубоководным портам уже есть заявки на 3,3 млн т. Плюс, перенесется отправка части судов с января.



«На динамику отгрузок в начале января, безусловно, повлияли благоприятные погодные условия, которые не позволили экспортерам отгрузить запланированный объем в декабре. Кроме того, некоторые экспортеры ускорили темпы отгрузок в преддверии введения квот на экспорт зерна. Эту тенденцию мы видим каждый год с момента введения квот», — сказал Зернин (цитата по Telegram-каналу Союза экспортеров зерна).



По словам директора аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елены Тюриной, с 1 по 30 января экспорт пшеницы составил 3,74 млн т, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также она сказала, что в январе начали расти отгрузки кукурузы, которые ранее снижались: всего было отправлено 492 тыс. т, что на 58% больше, чем годом ранее. «Вырос и экспорт ячменя — до 124 тыс. т против 102 тыс. т в прошлом январе», — добавила она (цитата по «Интерфаксу»). По итогам января отгрузки основных видов зерновых и зернобобовых культур составят 4,4 млн т, из них пшеницы — 3,8 млн т. В этом месяце Россия экспортировала ее в 30 стран, а традиционные импортеры значительно увеличили объемы закупок: так, в Египет было отгружено в 2,3 раза больше, чем в январе прошлого года — почти 870 тыс. т, в Турцию поставки выросли на 50% до 370 тыс. т



Всего с начала сельхозгода по 1 февраля общий экспорт зерна прогнозируется на уровне почти 35 млн т, в том числе 31 млн т пшеницы, сказала Тюрина. На период с февраля по 1 июля 2023 года экспортный потенциал составит 27,7 млн т всех основных видов зерновых, в том числе 21 млн т пшеницы. «То есть экспортная квота, которая начнет действовать с 15 февраля в объеме 25,5 млн т, была рассчитана достаточно адекватно», — считает она.



Дмитрий Рылько, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Сама по себе квота экспорту не мешает, потому что она очень большая, хотя некоторым компаниям она причинит неудобства. Выбрать квоту экспортеры вряд ли смогут: думаю, такой объем к концу сезона не наберется. Способствовать отгрузкам будет высокое предложение, мешать — отсутствие должного спроса и проблемы с внутренней и внешней логистикой.​

По оценке гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, до начала действия квоты Россия может поставить на экспорт порядка 36 млн т зерна​. Вице-президент РЗС Александр Корбут говорит, что до введения квоты экспортные отгрузки будут идти активными темпами, и с 1 до 15 февраля поставки зерна на внешние рынки могут составить минимум 1,8 млн т. Позже, когда квота начнет действовать, ее выбор будет зависеть от мирового рынка. «Выбрать можем, потому что ресурсы у нас избыточные, а закупочные цены низкие», — добавил он. По его мнению, помешать активным темпам отгрузок может конкуренция с Австралией, где также рекордный урожай зерна. «Многое будет зависеть от наших экспортеров. Спрос на рынке есть <...>. Украина как поставщик пшеницы по факту сдулась, и ресурсов у них осталось совсем мало, конкурировать они уже не могут. Соответственно, есть время, пока выйдут на рынок Аргентина и Австралия, и в это время рынок будет нашим», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.



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