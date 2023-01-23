Россия может начать поставки зерна в Египет за рубли

За первую половину января Египет закупил более 300 тысяч тонн российской пшеницы КСК

Россия начинает прорабатывает возможность поставок зерна в Египет за рубли. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, ранее состоялась сделка с Турцией по оплате зерна в рублях. «Первая ласточка была успешной», — оценила Абрамченко. Российский ЦБ ведет с центробанками других стран переговоры о механизме таких взаимных расчетов, и это касается не только поставок продовольствия, отметила она.



Сейчас на внешнем рынке наиболее востребовано зерно и масложировая продукция. «Последнюю за рубли пока не продаем, но прорабатываем этот вопрос, для нас расчеты в рублях — один из приоритетов», — добавила вице-премьер. По ее словам, в дальнейшем в подобных сделках будет участвовать не только Газпромбанк, но и Россельхозбанк: его возвращение в систему международных расчетов — одно из условий «зерновой сделки».



В конце декабря 2022 года аналитический центр «Русагротранса» оценивал, что за первую половину сезона-2022/23 Россия поставит в Египет 3,5 млн т пшеницы, по этому показателю он станет вторым после Турции, которая закупит 4 млн т российской пшеницы. За первую половину января Египет импортировал более 300 тыс. т российской пшеницы — на треть больше, чем год назад, ранее говорила «Агроинвестору» директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. В Турцию за этот же период было отгружено 268 тыс. т (рост в 1,8 раза).



По оценке Минсельхоза, экспорт зерна в сезоне-2022/23 составит 55-60 млн т. Агроведомство считает, что такой объем вывоза позволит к началу следующего сезона выйти с комфортными переходящими остатками. Институт конъюнктуры аграрного рынка оценивает потенциал вывоза на уровне 55,5 млн т.



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