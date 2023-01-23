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Рынки

Россия может начать поставки зерна в Египет за рубли

Страны начинают прорабатывать такую возможность

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

За первую половину января Египет закупил более 300 тысяч тонн российской пшеницы
КСК
За первую половину января Египет закупил более 300 тысяч тонн российской пшеницы
КСК

Россия начинает прорабатывает возможность поставок зерна в Египет за рубли. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, ранее состоялась сделка с Турцией по оплате зерна в рублях. «Первая ласточка была успешной», — оценила Абрамченко. Российский ЦБ ведет с центробанками других стран переговоры о механизме таких взаимных расчетов, и это касается не только поставок продовольствия, отметила она.

Сейчас на внешнем рынке наиболее востребовано зерно и масложировая продукция. «Последнюю за рубли пока не продаем, но прорабатываем этот вопрос, для нас расчеты в рублях — один из приоритетов», — добавила вице-премьер. По ее словам, в дальнейшем в подобных сделках будет участвовать не только Газпромбанк, но и Россельхозбанк: его возвращение в систему международных расчетов — одно из условий «зерновой сделки».

В конце декабря 2022 года аналитический центр «Русагротранса» оценивал, что за первую половину сезона-2022/23 Россия поставит в Египет 3,5 млн т пшеницы, по этому показателю он станет вторым после Турции, которая закупит 4 млн т российской пшеницы. За первую половину января Египет импортировал более 300 тыс. т российской пшеницы — на треть больше, чем год назад, ранее говорила «Агроинвестору» директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. В Турцию за этот же период было отгружено 268 тыс. т (рост в 1,8 раза).

По оценке Минсельхоза, экспорт зерна в сезоне-2022/23 составит 55-60 млн т. Агроведомство считает, что такой объем вывоза позволит к началу следующего сезона выйти с комфортными переходящими остатками. Институт конъюнктуры аграрного рынка оценивает потенциал вывоза на уровне 55,5 млн т.

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Татьяна Кулистикова 

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