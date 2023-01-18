Владимир Путин потребовал не вывозить всю продукцию АПК из России

Агросектор должен зарабатывать и получать прибыль НМТП

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину взять на личный контроль вопрос об обеспечении финансового результата компаний, работающих в сфере АПК. Также он потребовал не экспортировать всю производимую в стране продукцию АПК, поскольку стране нужны свои резервы.



Он привел в пример ситуацию с погодными условиями в других странах. Так, в Японии стоит теплая погода, а в Туркмении — минус 25 градусов, в Узбекистане — минус 23 градуса. «Что у нас здесь будет происходить? Мы тоже не можем наверняка определить. Поэтому нам стабильные резервы обязательно нужны. Обязательно, и надо это сохранить», — подчеркнул президент.



Путин отметил, что ситуация с производством продукции АПК в России сейчас хорошая. Этому, по его словам, помог целый ряд принятых ранее решений. «Нужно этого придерживаться. Надо дать, конечно, этому сектору заработать, получить прибыль, чтобы они могли средства вложить в результат урожая 2023 года, в переработку, в животноводство», — сказал президент.



Между тем, Россия в июле-ноябре 2022 года поставила в страны Африки 6,1 млн т зерна, в том числе 5,7 млн т пшеницы. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА). В прошлом сельхозгоду российский экспорт в Африку достиг 10,9 млн т зерна, из которых 10,2 млн т составила пшеница. Крупнейшими покупателями были Египет, Судан и Алжир.



По прогнозу ассоциации, поставки в этом сезоне могут быть меньше, чем в минувшем. По их мнению, они составят менее 10 млн т. Это связано с тем, что существовавшая до 2022 года логистика и система платежей были нарушены антироссийскими санкциями, фактически поставщики вынуждены были перестраиваться на ходу, и этот процесс еще не завершен, пояснили в АЭССА.



Там напомнили, что отключение базового банка отрасли — Россельхозбанка — от системы SWIFT привело к тому, что платежи африканских покупателей зерна в долларах и евро в пользу российских поставщиков блокировались или замораживались европейскими и американскими банками-корреспондентами. При этом значительные суммы не только не доходили до российских продавцов, но и не возвращались покупателям. В результате у судовладельцев возникли проблемы со страхованием судов, заходящих в российские порты.



В конце агентство INFOLine сообщало «Агроинвестору», что в 2022 году даже в условиях мер нетарифного регулирования, применяемых государством (пошлины и квоты), введения санкций и сложной геополитической ситуации, разрывах логистических цепочек, о планах нарастить поставки на экспорт сообщили около 46% поставщиков. По данным Евростата, по итогам девяти месяцев 2022 года экспорт продуктов питания и животных в страны Евросоюза из России в денежном выражении увеличился на 33,5% до 1,5 млрд евро, в физическом выражении рост составил 10,2%. На долю стран ЕС в 2021 году приходилось 12% российского агроэкспорта. В целом по итогам года INFOLine ожидало увеличения экспорта сельхозсырья и продовольствия на 15-20%.



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