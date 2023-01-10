Начали действовать новые меры господдержки АПК

В 2023 году господдержка АПК составит 445,8 млрд рублей Pixabay

Правительство с 2023 года вводит дополнительные меры поддержки АПК, они расширят возможности получения агробизнесом субсидий сразу по нескольким направлениям. В частности, с этого года изменился порядок предоставления компенсирующей и стимулирующей субсидий, а также возмещения прямых понесенных затрат, сообщил Минсельхоз. В компенсирующей субсидии упрощен расчет лимитов на страхование: средства регионам будут распределяться, исходя из суммарного объема страховой премии в среднем за три предыдущих года.



Кроме того, в компенсирующей субсидии будут уточнены показатели по приобретению племенного молодняка. В стимулирующей субсидии изменен общий принцип расчета лимитов по приоритетам — теперь используются отчетные, а не плановые значения показателей, исключены ограничивающие коэффициенты.



Также накануне «Агроинвестор» писал, что появилось новое направление субсидирования - на 1 кг живой массы крупного рогатого скота на убой не старше 24 месяцев. На эти цели в 2023 году планируется выделить 600 млн руб. Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк говорил «Агроинвестору», что, по его мнению, новая субсидия — это положительное явление, однако выделенных средств крайне мало и в целом эта мера не поможет отрасли.



Перераспределение средств между приоритетными направлениями в текущем году допускается не более двух раз. В состав получателей включены самозанятые и ведущие ЛПХ. С 1 января 2023 года вступило в силу постановление правительства, дающее возможность предоставления субсидий самозанятым в сельском хозяйстве на покрытие части расходов. Субсидию могут получить владельцы ЛПХ и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», если они выращивают картофель и овощи в открытом грунте, в том числе из элитных семян.



В отношении грантовой поддержки изменился показатель оценки эффективности, с этого года прирост производства будет оцениваться по отношению к предыдущему году, сообщил Минсельхоз. Кроме того, упрощены требования грантов для сельхозкооперативов и семейных ферм по созданию рабочих мест — одно рабочее место на каждые 10 млн руб. вместо прежних 3 млн руб. Максимально возможные суммы грантов при этом остаются прежними: до 30 млн руб. для фермерских хозяйств и до 70 млн руб. — для сельхозкооперативов.



Также в правила по предоставлению субсидий на компенсацию части прямых понесенных затрат добавлены два новых направления: объекты по производству кормов для аквакультуры, а также приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции. Это позволит дополнительно поддержать производителей товарной рыбы и продуктов переработки молока, считает Минсельхоз. Кроме того, согласно новым правилам субсидирования, средства в объеме не менее 50% должны доводиться до сельхозпроизводителей до 1 июня 2023 года.



В 2023 году господдержка АПК составит 445,8 млрд руб. В том числе на госпрограмму комплексного развития сельских территорий будет направлено 59,9 млрд руб., что на 7,4 млрд руб. больше, чем в прошлом году, на программу по эффективному вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиорации — 38,4 млрд руб. (плюс 13,2 млрд руб.). 173,4 млрд руб. будет направлено на стимулирование инвестиционной деятельности в АПК (льготное кредитование), 83,4 млрд руб. — на развитие отраслей и техническую модернизацию АПК, 41,4 млрд руб. — на поддержку экспорта. На субсидии производителям зерновых предусмотрено 10 млрд руб.



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