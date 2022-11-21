Господдержка АПК в 2023 году будет увеличена

Финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства будет увеличено почти до 400 млрд рублей М. Стулов

Господдержка АПК из федерального бюджета в следующем году может достигнуть 475,7 млрд руб., сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на парламентских слушаниях в Совете Федерации, пишет «Финмаркет». В этом году объем финансирования составляет 463 млрд руб., на 2023-й, согласно проекту бюджета, было предусмотрено 432 млрд руб., однако ко второму чтению проекта бюджета сумма будет увеличена.



«Дополнительно депутаты нам добавили 14 млрд руб. И у нас есть в законе о бюджете специальная статья, которая нам позволяет 30 млрд руб. в случае получения допдоходов от пошлин распределить на госпрограммы дополнительно», — уточнила Фастова. Таким образом, с учетом этих изменений общее финансирование отрасли в следующем году будет больше, чем в 2022-м. Директор департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина Михаил Санакоев подтвердил, что вопрос о выделении дополнительных 14 млрд руб. решен.



В том числе финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства будет увеличено почти до 400 млрд руб., рассказала Фастова. По ее словам, Минсельхоз продолжает делать основной акцент на развитие инвестиций и техническую модернизацию отрасли. Так, согласно презентации, на которую ссылается «Финмаркет», в структуре финансирования на долю программы стимулирования инвестиционной деятельности (льготное кредитование) приходится 173,4 млрд руб. (без учета дополнительных средств), программы по развитию отраслей и технической модернизации АПК — 81,9 млрд руб., или соответственно 50,4% и 23,8%.



В этом году на субсидирование льготного кредитования может быть выделено 177,1 млрд руб. против 90,5 млрд руб. в 2021-м, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на презентацию Минсельхоза к парламентским слушаниям. Более половины средств — 64% (113,9 млрд руб.) — будет направлено на инвестиционные кредиты, 36% (63,2 млрд руб.) — на краткосрочные. По словам Фастовой, инвестиционные кредиты, как правило, привлекаются на строительство животноводческих комплексов. «В краткосрочном кредитовании объем выдаваемых средств растет приблизительно на 10% ежегодно, — цитирует ее «Интерфакс». — Структура говорит о том, что растут кредиты на переработку продукции, на животноводство, и традиционно высокий объем коротких кредитов на растениеводство».



Небольшое снижение поддержки льготного кредитования в следующем году замминистра объяснила тем, что в первой половине 2022-го ставка была более высокой, поэтому на это направление пришлось направить больше средств. «В этом году мы рассчитывали бюджет уже из прогнозируемой в 7,5% ставки, поэтому сумма на льготное кредитование меньше, но при этом объем кредитов, которые мы будем субсидировать, останется на уровне 2022 года, — пояснила она. — Плюс, естественно, новые кредиты. У нас по госпрограмме ежегодный прирост по 200 млрд руб. на короткие и по 200 млрд руб. — на инвестиционные кредиты сохраняется».



Фастова также отметила, что финансирование госпрограммы вовлечения сельхозземель в оборот почти приближается к показателям, предусмотренным в ее паспорте. В 2023 году предусмотрено 38,4 млрд руб. (40 млрд руб. по паспорту), тогда как в 2022-м — 25,7 млрд руб.



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