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Господдержка АПК в 2023 году будет увеличена

Ко второму чтению проекта федерального бюджета депутаты добавили отрасли 14 млрд рублей

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства будет увеличено почти до 400 млрд рублей
М. Стулов
Финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства будет увеличено почти до 400 млрд рублей
М. Стулов

Господдержка АПК из федерального бюджета в следующем году может достигнуть 475,7 млрд руб., сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на парламентских слушаниях в Совете Федерации, пишет «Финмаркет». В этом году объем финансирования составляет 463 млрд руб., на 2023-й, согласно проекту бюджета, было предусмотрено 432 млрд руб., однако ко второму чтению проекта бюджета сумма будет увеличена.

«Дополнительно депутаты нам добавили 14 млрд руб. И у нас есть в законе о бюджете специальная статья, которая нам позволяет 30 млрд руб. в случае получения допдоходов от пошлин распределить на госпрограммы дополнительно», — уточнила Фастова. Таким образом, с учетом этих изменений общее финансирование отрасли в следующем году будет больше, чем в 2022-м. Директор департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина Михаил Санакоев подтвердил, что вопрос о выделении дополнительных 14 млрд руб. решен.

В том числе финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства будет увеличено почти до 400 млрд руб., рассказала Фастова. По ее словам, Минсельхоз продолжает делать основной акцент на развитие инвестиций и техническую модернизацию отрасли. Так, согласно презентации, на которую ссылается «Финмаркет», в структуре финансирования на долю программы стимулирования инвестиционной деятельности (льготное кредитование) приходится 173,4 млрд руб. (без учета дополнительных средств), программы по развитию отраслей и технической модернизации АПК — 81,9 млрд руб., или соответственно 50,4% и 23,8%.

В этом году на субсидирование льготного кредитования может быть выделено 177,1 млрд руб. против 90,5 млрд руб. в 2021-м, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на презентацию Минсельхоза к парламентским слушаниям. Более половины средств — 64% (113,9 млрд руб.) — будет направлено на инвестиционные кредиты, 36% (63,2 млрд руб.) — на краткосрочные. По словам Фастовой, инвестиционные кредиты, как правило, привлекаются на строительство животноводческих комплексов. «В краткосрочном кредитовании объем выдаваемых средств растет приблизительно на 10% ежегодно, — цитирует ее «Интерфакс». — Структура говорит о том, что растут кредиты на переработку продукции, на животноводство, и традиционно высокий объем коротких кредитов на растениеводство».

Небольшое снижение поддержки льготного кредитования в следующем году замминистра объяснила тем, что в первой половине 2022-го ставка была более высокой, поэтому на это направление пришлось направить больше средств. «В этом году мы рассчитывали бюджет уже из прогнозируемой в 7,5% ставки, поэтому сумма на льготное кредитование меньше, но при этом объем кредитов, которые мы будем субсидировать, останется на уровне 2022 года, — пояснила она. — Плюс, естественно, новые кредиты. У нас по госпрограмме ежегодный прирост по 200 млрд руб. на короткие и по 200 млрд руб. — на инвестиционные кредиты сохраняется».

Фастова также отметила, что финансирование госпрограммы вовлечения сельхозземель в оборот почти приближается к показателям, предусмотренным в ее паспорте. В 2023 году предусмотрено 38,4 млрд руб. (40 млрд руб. по паспорту), тогда как в 2022-м — 25,7 млрд руб.

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Татьяна Кулистикова 

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