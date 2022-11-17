«Зерновая сделка» будет продлена на 120 дней

Россия не раз обращала внимание, что в отношении российского зерна и удобрений сохраняются скрытые санкции G20

Министерство иностранных дел РФ сообщило в своем Telegram-канале, что российская сторона допускает техническую пролонгацию «черноморской инициативы» без каких-либо изменений по срокам и охвату. Срок четырехсторонней «сделки» (Россия-Турция-Украина-ООН), подписанной в Стамбуле 22 июля, истекает 18 ноября, текст документа предусматривает его автоматическое продление на очередные 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон, напомнило ведомство, отметив, что таких возражений не поступило.



МИД принял к сведению активизацию работы секретариата ООН по выполнению взятых им на себя обязательств и предоставленную в министерство информацию о промежуточных результатах его работы по снятию препятствий на поставки российских удобрений и продовольствия, сообщает МИД. «Отмечаем, что после наших многократных напоминаний стали предприниматься усилия по разблокированию задержанных в портах ЕС около 300 тыс. т российских удобрений, которые Россия безвозмездно передает нуждающимся развивающимся странам. Дальнейшее затягивание в осуществлении этих остро необходимых им поставок недопустимо», — подчеркивает МИД.



Также министерство обращает внимание, что «любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться». «Исходим из того, что российские соображения и озабоченности в предстоящий период будут в полной мере учтены, что позволит обеспечить слаженную работу без перекосов и должную отдачу от полной реализации обеих стамбульских договоренностей в интересах глобальной продовольственной безопасности», — акцентирует ведомство.



Накануне глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что Россия на саммите G20 высказалась за продолжение «зерновой сделки». Однако ее продление возможно с условием контроля поставок в нуждающиеся страны, говорил он телеканалу RT. Москва уже неоднократно критиковала реализацию договора по части отправки зерна не в бедные страны и по поводу ограничений, которые сохраняются при экспорте российского продовольствия и удобрений. Кроме того, Россия не исключала, что зерновой коридор используется для атак на территорию России и на несколько дней из-за этого приостанавливала ее реализацию — до получения гарантий со стороны Украины.



Те препятствия, которые есть на пути экспорта зерна и удобрений, мало зависят от таких организаций как ООН, сказал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. «Если их классифицировать, то можно понять, что ООН может воздействовать на ситуацию только морально. Поэтому у меня нет больших надежд на эту сделку», — сказал эксперт. Он отметил, что российские экспортеры уже научились работать в текущих сложных условиях. «Хотелось бы, чтобы этот тренд продолжился. На это у меня гораздо больше надежд», — добавил Рылько.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что тоже отметил тот факт, что российские экспортеры уже адаптировались к новым условиям и работают в достаточно четко режиме. «Если вторая часть сделки будет хотя бы частично соблюдена, они начнут работать с большей эффективностью и прибылью. Может быть, увеличатся объемы вывоза, — рассуждает он. — Главный вопрос в том, как будут выполняться действия соглашения на практике. Также важно, как формируется ситуация у компаний, которые предлагают нам услуги по транспортировке, финансовым вопросам». Корбут считает, что «слишком надеяться» на эту сделку не имеет смысла, и при минимальной помощи государства экспортеры смогут реализовать все свои планы.



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