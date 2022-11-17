Россия в 2022 году может достичь продбезопасности по картофелю

Сбор картофеля сейчас превышает прошлогодний на 440 тысяч тонн Pixabay

Уже в этом году Россия может добиться или вплотную приблизиться к показателю продовольственной безопасности по картофелю. Об этом в Госдуме рассказала первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, несмотря на тяжелую уборку из-за погоды, агроведомство рассчитывает, что индикатор продбезопасности, предусмотренный в Доктрине, будет близок к 95% или чуть меньше. Она также напомнила, что индикатор продбезопасности по овощам составляет 90%. «Ожидаем 89%, но все будет зависеть от того, как доуберем. Может, на показатель выйдем», — допустила Лут (цитата по «Интерфаксу»).



По данным Минсельхоза на 16 ноября, картофель в товаром секторе был выкопан с 270 тыс. га из 302 тыс. га (91% площади), что на 5 тыс. га больше, чем годом ранее, говорит исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Регионы ранее прогнозировали, что урожай картофеля в этом году составит 7,1 млн т в том числе за счет роста посадок на 30 тыс. га — с этих площадей при средней урожайности можно собрать около 500 тыс. т. «Это был довольно скромный прогноз. Но погодные условия, особенно при уборке, не привели к желаемому результату. Однако из прогнозируемых 7,1 млн т на вчерашнюю дату было накопано 6,985 млн т, это на 440 тыс. т больше уровня прошлого года», — прокомментировал «Агроинвестору» Красильников.



Средняя урожайность картофеля в этом году составляет 253 ц/га — на 11 ц/га больше, чем в 2021-м, но по отдельным регионам этот показатель сильно превышает средний по стране. Так, в Брянской области он составляет 360 ц/га, в Липецкой, несмотря на ЧС из-за погоды и задержку в уборке (накопано только 67%), средняя урожайность находится на уровне 338 ц/га. Также хороший результат показали Курганская, Орловская области и др. «Насколько я знаю, режим ЧС в Центральном федеральном округе был введен в Курской, Липецкой, Орловской, Белгородской и Тульской областях, а Тула в последние годы занимала вторую позицию по объему выкопанного картофеля. Сейчас там накопано 451 тыс. т или 79% от прогноза, это на 38 тыс. т меньше уровня прошлого года», — говорит Красильников. По его словам, первое место по урожаю традиционно занимает Брянская область (более 1 млн т), где убраны почти все площади, за исключением примерно 700 га, но есть надежда, что погодные условия в регионе еще позволят выйти в поле.



«Показатель Доктрины продовольственной безопасности оценивается в том числе с производством картофеля и овощей открытого грунта в ЛПХ, — продолжает Красильников. — Но данные о том, сколько там накопано, будут опубликованы, скорее всего, не раньше февраля. Можно было бы сделать прогноз, исходя из сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, но, к сожалению, Росстат не опубликовал данные в разрезе ЛПХ, хотя они должны были быть размещены в июне-июле этого года <...>, и нас это настораживает». По его словам, судя по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 и 2016 годов, снижение производства картофеля в ЛПХ ежегодно составляет около 500-600 тыс. т, а в последние годы оно было на уровне 1 млн т и больше. «Эти тревожные тенденции <...>. Правда, в определенных регионах отдельная часть населения увеличила посадки картофеля и овощей, но это пока не носит массовый характер», — заключил Красильников.



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