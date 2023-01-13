«ПроЗерно»: запрет на экспорт риса из России не приведет к росту цены

В этом году импорт риса может увеличиться на фоне снижения производства flickr.com

Запрет на экспорт риса из России, который будет действовать до июля 2023 года, не повлияет на его стоимость. Такое мнение «РБК Юг» озвучил гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Также он считает, что заморозка экспорта риса не повлечет проблем с хранением и логистикой. Он объяснил это тем, что урожай риса в 2022 году почти вдвое меньше, чем в последние пять лет, — сбор составил 798 тыс. т.



Россия продлила запрет на экспорт риса и рисовой крупы на первое полугодие 2023 года. Постановление правительства о продлении запрета было подписано 30 декабря 2022 года и размещено на официальном портале правовой информации. Поставки этой продукции в страны ЕАЭС не ограничиваются. Изначально Россия запретила экспорт риса с 1 июля по 31 декабря прошлого года. Эта мера была направлена на обеспечение внутреннего рынка рисовой крупой. Опасения были вызваны апрельской аварией на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае, который является основным производителем риса в стране.



По словам Петриченко, цены на рисовую крупу сейчас достаточно стабильны, хотя идет небольшой рост. «Это происходит в силу того, что на мировом рынке рисовая крупа поднимается в цене, а это значит, что импортный паритет несколько подрастает. Но это несущественный фактор», — сказал эксперт «РБК Юг». Заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова рассказала «Агроинвестору», что сейчас на рынке круп «полный штиль». «Цены почти не меняются, производители только начали формировать цены после каникул», — отметила она.



По данным Петриченко, традиционно на экспорт уходит около 150 тыс. т российского риса. Одновременно сопоставимый объем импортного риса в прошлом году поступил в Россию. В 2023-м, по оценке Петриченко, объем импорта может достичь 200 тыс. т. В основном это длиннозерный рис, который не выращивают в России, уточнил он.



По последним данным ИКАР, за январь-октябрь 2022 года производство круп в России оказалось выше, чем за тот же период 2021-го — показатель вырос с 1,2 млн т до 1,4 млн т. Наиболее заметно в процентном отношении увеличилась выработка кукурузной крупы (с 55 тыс. т до 68 тыс. т). В то же время в физическом весе наибольший прирост достигнут за счет гречки и риса (+55,4 тыс. т и +24,8 тыс. т соответственно).



Согласно мониторингу ИКАР, в 2022 году на рынке круп наблюдалась высокая волатильность цен. В декабре оптовая стоимость гречки упала до чуть более 50 тыс. руб./т. В марте-апреле она стоила около 100 тыс. руб./т. Цены на пшено, согласно мониторингу, в последние годы относительно стабильны, в декабре крупу можно было приобрети в опте за 31 тыс. руб./т. Геркулес к концу года подешевел примерно до 25 тыс. руб./т. Рис в последний месяц 2022 года стоил чуть менее 70 тыс. руб./т.



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