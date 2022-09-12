Уборка риса на Кубани растянется по срокам

Из-за аварии на Федоровском гидроузле некоторые районы сеяли рис позже традиционных сроков flickr.com

Уборка риса в Краснодарском крае уже началась, однако пока она идет только в тех районах, которые не связаны с Федоровским гидроузлом, на котором в апреле произошло обрушение дамбы. «В районах, которые связаны с данным гидроузлом, уборка риса начнется на две недели позже традиционных сроков — во второй половине сентября», — рассказал «Агроинвестору» председатель совета Национального рисового союза (НРС) Игорь Лобач.



В целом урожайность риса в Краснодарском крае пока неплохая — более 60-62 ц/га. Валовой сбор прогнозируется на уровне 700 тыс. т. Что касается качества риса, то результаты можно будет оценить только после завершения уборочной кампании. «Неизвестно, хватило ли агрокультуре для полноценного созревания солнца в тех районах, где сев проходил позже стандартных сроков», — поясняет Лобач. При этом, подчеркивает он, дефицита рисовой крупы в стране не будет.



Предприятия «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева - «Чебургольское», «Россия» и «Анастасиевское» - засеяли рисом более 20 тыс. га. Сокращение площадей к уровню прошлого года на 30% связано с аварией на Федоровском гидроузле, эти участки заняли дополнительные посевы сои и подсолнечника. «Получение урожая точно можем прогнозировать на предприятии “Анастасиевское” на площади порядка 8 тыс. га. Славянский район проблемы с поливом не затронули, здесь все агротехнические работы выполняются качественно и по утвержденному графику. На эти территории мы перенесли и наши семенные посевы», — отметил директор по растениеводству «Агрокомплекса» Савва Шевель.



На предприятиях «Чебургольское» и «Россия» в связи со сложностями в орошении сев риса был проведен позднее запланированного. Уборку риса хозяйства «Агрокомплекса» начали в первой декаде сентября. Пресс-служба агрохолдинга пояснила «Агроинвестору», что сроки созревания и уборки будут значительно растянуты по времени из-за продолжительного срока сева.



В «КЗП-Экспо» уборка риса начнется 15 сентября — на 10-12 дней позже среднемноголетних сроков. Причина — более поздний относительно стандартных сроков сев из-за холодной весны, комментирует гендиректор предприятия Евгений Сидюков. Валовой сбор риса в компании ожидается на уровне прошлого года. «Однако если уборка затянется до октября, то из-за дождей и холода, возможно, придется убирать влажный рис, который нужно будет сушить. В таком случае не исключено ухудшение качества продукции», — рассказал он «Агроинвестору». Сидюков напоминает, что прошлый год для рисоводов Краснодарского края тоже был непростым в плане уборки, которая пришлась на период дождей.



Из-за аварии на Федоровском гидроузле и сокращения посевов риса на Кубани, в этом году Дагестан расширил площади под агрокультурой на 3 тыс. га до более чем 30 тыс. га. Регион занимает второе место после Краснодарского края по площади посевов риса. Аграрии республики тоже уже приступили к уборке. Согласно прогнозам, валовой сбор риса в регионе превысит 135 тыс. т против 119 тыс. т в прошлом году, сообщил Минсельхозпрод Дагестана. Руководством республики поставлена задача в ближайшие годы выйти на производство 150 тыс. т риса-сырца в год с созданием перерабатывающих мощностей под этот объем.



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