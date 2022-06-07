Дефицита риса в России не предполагается

Аграриям пришлось сократить посевы из-за аварии на Федоровском гидроузле Pixabay

Если ситуация с выращиванием риса будет развиваться планово, то его дефицита в России не предполагается, несмотря на сокращение посевов. Об этом «Агроинвестору» сказал председатель совета «Национального рисового союза» (НРС) Игорь Лобач.



По его словам, весь рис уже посеян, в Краснодарском крае — основном регионе-производителе — он занял около 91 тыс. га. Изначально агрокультуру на Кубани рассчитывали посеять на 119 тыс. га, однако из-за аварии на Федоровском гидроузле, который обеспечивает водой четыре рисосеющих района Кубани, был риск сокращения плановой площади на 67 тыс. га. Однако в мае была возведена временная дамба, что позволило провести сев. «Рисоводы сознательно понижали уровень воды для полива, однако с 7 июня он будет увеличен», — добавил Лобач.



Эксперт по ценообразованию Торгово-промышленной палаты (ТПП) Ростовской области Юрий Корнюш сказал «Интерфаксу», что, по оптимистичным прогнозам, Краснодарский край в этом году сможет получить урожайность риса на уровне среднемноголетних значений и собрать около 540 тыс. т риса-сырца в зачетном весе. Еще не менее 280 тыс. т соберут другие регионы. Это позволит произвести не менее 510 тыс. т рисовой крупы.



Переходящие остатки риса, по его словам, составляют 180 тыс. т, потребление риса в России, оценивается в 540 тыс. т. «На этом фоне можно быть уверенным, что дефицита рисовой крупы не предвидится. И еще мы импортируем 180-200 тыс. т длиннозерного риса, который в России пока не выращивается», — приводит «Интерфакс» слова Корнюша.



В конце мая президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский оценивал потенциал валового сбора риса в этом году на уровне 700 тыс. т, против 1,1 млн т в среднем за последние годы. Он допускал, что на этом фоне импорт может увеличиться до 300 тыс. т.



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