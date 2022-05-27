Минсельхоз обсуждает вопрос обнуления ввозных пошлин на рис

Тарифные уступки требуют осторожного подхода и продуманных решений Pixabay

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в кулуарах Всероссийского зернового форума сообщил, что министерство оценивает целесообразность введения нулевых импортных пошлин на рис, пишет ТАСС. В текущих условиях это необходимая мера, которая позволяет смягчить последствия логистических сбоев, однако она носит исключительно временный характер на период адаптации бизнеса, подчеркнул министр.



Ранее эксперты не исключали, что производство риса в России в этом году может снизиться из-за аварии на Федоровском гидроузле, который снабжает водой для полива риса несколько районов Краснодарского края. Однако в начале недели председатель Совета «Национального рисового союза» (НРС) Игорь Лобач говорил «Агроинвестору», что построенная временная дамба работает и позволяет сельхозпроизводителям вести сев. По его оценке, агрокультура может занять 90 тыс. га — на 29 тыс. га меньше, чем планировалось изначально, однако урожая с этой площади должно хватить для обеспечения потребностей страны. При этом он подчеркивал, что о видах на урожай сегодня говорить преждевременно.



Патрушев также сообщил, что отменены импортные пошлины на целый ряд товаров, в которых сейчас остро нуждаются отечественные сельхозпроизводители и переработчики, таких как генетика, семена и посадочный материал, сыворотка, кормовые добавки и пищевые ингредиенты.



Кроме того, министерство инициировало возможность принятия подобных мер в отношении сельскохозяйственной техники и компонентов, а также рефрижераторных контейнеров. Однако такие тарифные уступки требуют осторожного подхода и продуманных решений, подчеркнул Патрушев. Поэтому после реструктуризации производства и появления всех необходимых компонентов в достаточном количестве импортные пошлины обязательно будут возвращены для защиты интересов отечественных производителей.



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