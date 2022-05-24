Аграрии Кубани могут засеять рисом 90 тысяч гектаров

В результате обрушения дамбы рисовая отрасль могла превратиться в импортозависимую Pixabay

Аграрии Краснодарского края рассчитывают посеять 90 тыс. га риса, рассказал «Агроинвестору» председатель Совета «Национального рисового союза» (НРС) Игорь Лобач. После аварии, произошедшей 22 апреля на Федоровском гидроузле на реке Кубань, были очень высокие риски для отрасли: гидроузел используется для орошения рисовых чеков Красноармейского, Калининского, Крымского и Абинского районов Краснодарского края. Южный рисовый союз тогда оценивал, что из-за обрушения дамбы есть риск не посеять 67 тыс. га риса из запланированных 119 тыс. га.



12 мая было завершено возведение временной дамбы и шло ее укрепление, однако уже 13-го стало известно, что дамбу размыло. Сейчас дамба работает и позволяет сельхозпроизводителям вести сев, говорит Лобач, ее состояние стабильно даже при больших попусках воды из Краснодарского водохранилища. «Риски, безусловно, есть всегда, тем более после аварии на гидроузле, но руководство Кубаньмеливодхоза и департамента мелиорации Минсельхоза России заверило, что на весь период выращивания риса проблем с дамбой не будет, и будут обеспечены рабочие горизонты воды во всех каналах, задействованных при выращивании риса до конца вегетационного периода», — отметил Лобач.



По его словам, сейчас в Краснодарском крае сев риса идет запланированными темпами: им уже занято 75 тыс. га, сейчас аграрии вышли на ежесуточный посев 3-4 тыс. га. «При сохранении этих темпов можно рассчитывать, что итоговая площадь под агрокультурой в регионе составит 85-90 тыс. га», — оценивает Лобач. При этом он подчеркивает, что о видах на урожай сегодня говорить преждевременно, так как еще даже не закончился сев.



Ранее в интервью РБК Лобач рассказывал, что в результате обрушения дамбы рисовая отрасль могла превратиться из ориентированной на экспорт в импортозависимую, то есть вернуться к концу 1990-х — началу 2000-х годов. Ведь именно на Краснодарский край, по данным НРС, приходится 75% от всех посевных площадей риса в России и 83% от объема его производства.



«С осторожностью можем сказать, что опасность миновала. Скорее всего, мы посеем меньше, чем в прошлом году. Но этого хватит, чтобы обеспечить не только Краснодарский край, но и Россию. Если мы засеем 85 тыс. га из 119 тыс. га запланированных, этого будет достаточно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны по рису», — оценил Лобач.

